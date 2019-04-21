Євро-2019 з шахів: українка Гапоненко перемогла в матчі лідерів росіянку і близька до чемпіонства



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Інна Гапоненко близька до найбільшого успіху в своїй тривалій кар'єрі Шахова Україна

Досі 42-річна шахістка з Херсона не була призеркою континентальних першостей

Українка Інна Гапоненко знаходиться в двох кроках від здобуття титулу чемпіонки Європи.

Сьогодні в Анталії (Туреччина) Інна в дев'ятому турі перемогла білими на той момент лідерку - росіянку Аліну Кашлинську. Таким чином, у Гапоненко тепер 7,5 очок з дев'яти можливих і вона одноосібно очолює таблицю.

Француженка Марі Сабаґ іде другою, відстаючи на півпункта. Фаворитки зіграють між собою в передостанньому, десятому турі, який відбудеться у неділю, 21 квітня. Білими фігурами гратиме Гапоненко.

Зберігала гарні шанси на чемпіонство перед дев'ятим туром іще одна українка, чемпіонка континенту-2016 Ганна Ушеніна. Втім, після нічиєї білими з гречанкою Ставрулою Цолакіду Ганна може претендувати максимум на друге-третє місце. У неї разом з іще сімома шахістками - 6,5 очок. У десятому турі Ушеніна зіграє чорними з туркенею Єкатериною Аталік.

Серед решти восьми українок найліпше йде Євгенія Долуханова, яка перемогла білими Світлану Петренко з Молдови і тепер, маючи 5,5 пунктів у активі, йде 36-ю.

Зауважимо, що досі українки ставали переможницями особистих чемпіонатів Європи п'ять разів: в Батумі-2000 і Чакві-2015 перемагала Наталія Жукова, в Кишиневі-2005 і Пловдіві-2008 - нинішня росіянка Катерина Лагно, в Мамаї-2016 - Ганна Ушеніна.