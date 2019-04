«Ференцварош» Реброва сенсаційно вибув у чвертьфіналі Кубка Угорщини (відео)



Іван Петряк і його «Ференцварош» тепер зосередяться на чемпіонаті Угорщини molvidi.hu

В 1/2 фіналу команд, які представляють українці, не буде

В Угорщині відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка країни. На жаль, попри величезне представництво українських футболістів у цій країні, жоден клуб із нашими земляками у складі до півфіналу не пробився.

Найбільш несподіваною стала поразка лідера чемпіонату Угорщини «Ференцвароша», котрий очолює український тренер Сергій Ребров. Після домашньої поразки від «Віді» 1:2 будапештці поступилися 0:2 й на виїзді (Голи: Ніколов, 58, Міланов, 82).

«Ференцварош» уже на восьмій хвилині зустрічі опинився у меншості, що і вплинуло на перебіг подій на полі. В другому таймі господарі відзначилися двічі та зняли усі питання щодо переможця у двоматчевому протистоянні.

Зазначимо, що українці Ігор Харатін та Іван Петряк вийшли у стартовому складі «Ференцвароша» та відіграли усі 90 хвилин.

Не змогла пробитися у півфінал й інша «українська» команда - «Мезоковешд-Жори». Команда Аттіли Куттора програла «Дебрецену» 0:1 на виїзді, а сьогодні, 3 березня, поступилася 1:2 вдома (Стефан Дражіч, 45 - Такач, 61, Ріхард Чос, 87).

У складі господарів грав лише один український гравець - атакувальний хавбек Шандор Вайда. Він провів на полі 79 хвилин і був замінений. Опорний хав «Мезоковешда» Михайло Месхі пропускав матч через травму.

Таким чином, у півфіналах Кубка Угорщини зіграють «Віді», «Дебрецен», «Гонвед» і «Сороксар».

