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    Українці в Угорщині: Ребров виграє розгромно, Богдан Мельник вперше забиває за «Кішварду»

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    Іван Петряк зробив вагомий крок до чемпіонства - Українці в Угорщині: Ребров виграє розгромно, Богдан Мельник вперше забиває за «Кішварду»
    Іван Петряк зробив вагомий крок до чемпіонства
    Fradi.hu

    В угорському чемпіонаті відбулися матчі 27-го туру

    Добігає розв'язки чемпіонат Угорщини з футболу. У суботу зіграні всі шість поєдинків 27-го туру. В яких традиційно на видних ролях були українці.

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    «Ференцварош» - «Пакш» - 3:0

    Команда українського тренера Сергія Реброва зробила черговий крок до чемпіонства. Лідери розгромили «Пакш» завдяки голу Токмака Нґуена і дублю Даніеля Боде, якого легендарний у минулому динамівець випустив на заміну. Весь матч у складі «Ференцвароша» провів український лівий вінґер Іван Петряк. А ось ще один екс-гравець луганської «Зорі» Ігор Харатін пропускав гру через перебір попереджень.

    «Діошдьйор» - «Галадаш» - 0:1

    Yайбільш львівська команда угорського чемпіонату робить відчайдушні спроби врятуватися з безнадійної ситуації. У суботу «Галадаш» зробив вагомий крок у цьому напрямі, перемігши у лобному протистоянні конкурента за збереження прописки у вищому дивізіоні. Екс-львів'ян у складі переможця на цей раз було тільки двоє - лівий оборонець Юлій Габовда і центральний хав Олег Голодюк провели весь матч. Олег при цьому отримав попередження. А ось колишній карпатівський грузинський опорний хав Муртаз Даушвілі пропускав гру через перебір карток. У складі «Діошдьйора» повну гру провів український правий латераль Сергій Шестаков.

    «Дебрецен» - МТК (Будапешт) - 3:1

    У складі столичної команди весь матч на позиції лівого латераля відіграв колишній київський динамівець Євген Селін. Воротар Артем Кичак, який є вихованцем «Динамо», провів гру в резерві МТК.

    «Академія Пушкаша» - «Кішварда» - 0:4

    Найукраїнськіша команда угорського чемпіонату здобула несподівано переконливу перемогу на виїзді. В основі переможців традиційно вийшло троє наших співвітчизників. Правда, один із стабільних гравців основи «Кішварди» Павло Лук'янчук не грав, оскільки в попередньому турі отримав вилучення. Замінив Павла в основі інший українець Богдан Мельник, який провів на позиції правого оборонця всі 90 хвилин і навіть забив у ворота «Академії Пушкаша» на 55-й хвилині третій за ліком гол. Для Богдана то перший у 18-ти поєдинках поточного чемпіонату м'яч. Також повний поєдинок відіграв опорний хав Роман Карасюк, а центральний оборонець Антон Кравченко був замінений на 81-й хвилині.

    «Уйпешт» - «Мезоковешд-Жори» - 2:1

    Повний поєдинок у складі гостей провів українець Михайло Месхі. У поєдинку Михайло відзначився попередженням. Ще один наш земляк з «Мезоковешда», нападник Шандор Вайда, з'явився на полі на 85-й хвилині.

    Турнірне становище

    «Ференцварош» має 61-не очко і лідирує, випереджаючи «Віді» на вісім пунктів. «Мезоковешд-Жори» має 35 очок і йде шосттим. Від п'ятого місця, яке посідає «Гонвед», команда відстає на чотири пункти, а сьому коиманду МТК випереджає на один.

    Загострилася боротьба у нижній частині таблиці. «Галадаш» продовжує замикати 12-ку, але має в активі вже 22 очка. То на п'ять пунктів менше, ніж у «Діошдьйора», і на шість менше у порівнянні з «Кішвардою», яка знаходиться на рятівній десятій позиції.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іван Петряк Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко ФК Ференцварош Роман Карасюк Сергій Шестаков Ігор Харатін ФК Галадаш ФК Кішварда ФК МТК (Будапешт) Артем Кичак Євген Селін Михайло Месхі Шандор Вайда
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