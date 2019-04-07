Українці в Угорщині: Ребров виграє розгромно, Богдан Мельник вперше забиває за «Кішварду»



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Іван Петряк зробив вагомий крок до чемпіонства Fradi.hu

В угорському чемпіонаті відбулися матчі 27-го туру

Добігає розв'язки чемпіонат Угорщини з футболу. У суботу зіграні всі шість поєдинків 27-го туру. В яких традиційно на видних ролях були українці.

«Ференцварош» - «Пакш» - 3:0

Команда українського тренера Сергія Реброва зробила черговий крок до чемпіонства. Лідери розгромили «Пакш» завдяки голу Токмака Нґуена і дублю Даніеля Боде, якого легендарний у минулому динамівець випустив на заміну. Весь матч у складі «Ференцвароша» провів український лівий вінґер Іван Петряк. А ось ще один екс-гравець луганської «Зорі» Ігор Харатін пропускав гру через перебір попереджень.

«Діошдьйор» - «Галадаш» - 0:1

Yайбільш львівська команда угорського чемпіонату робить відчайдушні спроби врятуватися з безнадійної ситуації. У суботу «Галадаш» зробив вагомий крок у цьому напрямі, перемігши у лобному протистоянні конкурента за збереження прописки у вищому дивізіоні. Екс-львів'ян у складі переможця на цей раз було тільки двоє - лівий оборонець Юлій Габовда і центральний хав Олег Голодюк провели весь матч. Олег при цьому отримав попередження. А ось колишній карпатівський грузинський опорний хав Муртаз Даушвілі пропускав гру через перебір карток. У складі «Діошдьйора» повну гру провів український правий латераль Сергій Шестаков.

«Дебрецен» - МТК (Будапешт) - 3:1

У складі столичної команди весь матч на позиції лівого латераля відіграв колишній київський динамівець Євген Селін. Воротар Артем Кичак, який є вихованцем «Динамо», провів гру в резерві МТК.

«Академія Пушкаша» - «Кішварда» - 0:4

Найукраїнськіша команда угорського чемпіонату здобула несподівано переконливу перемогу на виїзді. В основі переможців традиційно вийшло троє наших співвітчизників. Правда, один із стабільних гравців основи «Кішварди» Павло Лук'янчук не грав, оскільки в попередньому турі отримав вилучення. Замінив Павла в основі інший українець Богдан Мельник, який провів на позиції правого оборонця всі 90 хвилин і навіть забив у ворота «Академії Пушкаша» на 55-й хвилині третій за ліком гол. Для Богдана то перший у 18-ти поєдинках поточного чемпіонату м'яч. Також повний поєдинок відіграв опорний хав Роман Карасюк, а центральний оборонець Антон Кравченко був замінений на 81-й хвилині.

«Уйпешт» - «Мезоковешд-Жори» - 2:1

Повний поєдинок у складі гостей провів українець Михайло Месхі. У поєдинку Михайло відзначився попередженням. Ще один наш земляк з «Мезоковешда», нападник Шандор Вайда, з'явився на полі на 85-й хвилині.

Турнірне становище

«Ференцварош» має 61-не очко і лідирує, випереджаючи «Віді» на вісім пунктів. «Мезоковешд-Жори» має 35 очок і йде шосттим. Від п'ятого місця, яке посідає «Гонвед», команда відстає на чотири пункти, а сьому коиманду МТК випереджає на один.

Загострилася боротьба у нижній частині таблиці. «Галадаш» продовжує замикати 12-ку, але має в активі вже 22 очка. То на п'ять пунктів менше, ніж у «Діошдьйора», і на шість менше у порівнянні з «Кішвардою», яка знаходиться на рятівній десятій позиції.