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    Українці в Угорщині: гол, червона картка і ще перемога до чемпіонства Реброва

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    Українець Шандор Вайда забив свій п'ятий м'яч у поточному чемпіонаті Угорщини - Українці в Угорщині: гол, червона картка і ще перемога до чемпіонства Реброва
    Українець Шандор Вайда забив свій п'ятий м'яч у поточному чемпіонаті Угорщини
    Фото з соцмереж

    Наші легіонери в угорському чемпіонаті традиційно помітні

    У чемпіонаті Угорщини відбулися матчі 26-го туру. В першому ж з них один із численних українських представників відзначився голом.

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    «Мезоковешд-Жори» - «Гонвед» - 3:1

    У складі господарів з 72-ї хвилини, вийшовши на заміну, грав закарпатець Шандор Вайда. Наш вінґер з’явився на полі якраз після того, як його команда зрівняла рахунок у матчі, а вже на 84-й хвилині відзначився сам. Цей гол Вайди виявився в матчі переломним. Загалом для 27-річного українця то вже п’ятий гол у 23-х поєдинках поточного чемпіонату Угорщини. Ще один український легіонер «Мезоковешда» Михайло Месхі цей матч пропускав через перебір поперджень.

    «Галадаш» - «Академія Пушкаша» - 3:0

    Центральна вісь господарів була традиційно львівською. В основі «Галадаша» вийшли грузинський опорний хав Муртаз Даушвілі й українець Олег Голодюк. Крім того, на правому фланзі оборони традиційно грав ще один екс-гравець «Карпат» Юрій Габовда. Даушвілі й Габовда відіграли весь матч, Голодюк – 80 хвилин. Усі троє футболістів отримали в цій грі по поредженню, але принесли команді перемогу, яка ще дарує шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

    «Кішварда» - «Ференцварош» - 0:1

    Очолювані українським тренером Сергієм Ребровим лідери перемогли, але легкою їхню перемогу над одним із аутсайдерів не назвеш. Єдиний гол білорус Микола Сігневич провів на 48-й хвилині, а трохи простіше «Ференцварошу» стало після того, як червону картку у складі господарів на 60-й хвилині отримав український правий оборонець Павло Лук’янчук.

    Загалом у цій грі на полі з’являлося відразу шестеро українців. За «Кішварду», крім Лук’янчука, з перших хвилин грали центральний оборонець Антон Кравченко і опорний хав Роман Карасюк. На 66-й хвилині на заміну вийшов Богдан Мельник. Кравченко відіграв весь матч, а Карасюк був замінений на 84-й хвилині.

    Сергій Ребров традиційно довірив місце у складі обом своїм землякам – лівий вінґер Іван Петряк і опорний хав Ігор Харатін відіграли усі 90 хвилин.

    МТК (Будапешт) – «Діошдьйор» - 2:1

    Обоє українці МТК сьогодні не грали: воротар Артем Кичак був у резерві, а Євген Селін не потрапив до заявки. Натомість правий латераль гостей Сергій Шестаков відіграв усі 90 хвилин.

    Турнірне становище

    П’ятиматчева переможна серія «Ференцвароша» дозволила команді Сергія Реброва утримати лідерство. Найближчих переслідувачів з клубу «Віді» будапештці з 58-очковим доробком випереджають на вісім пунктів. «Мезоковешд-Жори» після сьогоднішньої перемоги має 35 очок і посідає високе шосте місце. Позаду МТК – 34 пункти.

    Три команди з українцями боряться між собою за виживання. У зоні вильоту наразі знаходяться «Кішварда» (25 очок) і «Галадаш» (19). Над ними, маючи 27 пунктів, на рятівному десятому місці знаходиться «Діошдьйор».

     Читайте також: «Ференцварош» Реброва сенсаційно програв у чвертьфіналі Кубка Угорщини
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    Сергій Ребров Іван Петряк Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко ФК Ференцварош Роман Карасюк Сергій Шестаков Ігор Харатін Юрій Габовда ФК Галадаш ФК МТК (Будапешт) Артем Кичак Євген Селін Михайло Месхі Шандор Вайда Микола Сігневич
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