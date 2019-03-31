Українці в Угорщині: гол, червона картка і ще перемога до чемпіонства Реброва



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Українець Шандор Вайда забив свій п'ятий м'яч у поточному чемпіонаті Угорщини Фото з соцмереж

Наші легіонери в угорському чемпіонаті традиційно помітні

У чемпіонаті Угорщини відбулися матчі 26-го туру. В першому ж з них один із численних українських представників відзначився голом.

«Мезоковешд-Жори» - «Гонвед» - 3:1

У складі господарів з 72-ї хвилини, вийшовши на заміну, грав закарпатець Шандор Вайда. Наш вінґер з’явився на полі якраз після того, як його команда зрівняла рахунок у матчі, а вже на 84-й хвилині відзначився сам. Цей гол Вайди виявився в матчі переломним. Загалом для 27-річного українця то вже п’ятий гол у 23-х поєдинках поточного чемпіонату Угорщини. Ще один український легіонер «Мезоковешда» Михайло Месхі цей матч пропускав через перебір поперджень.

«Галадаш» - «Академія Пушкаша» - 3:0

Центральна вісь господарів була традиційно львівською. В основі «Галадаша» вийшли грузинський опорний хав Муртаз Даушвілі й українець Олег Голодюк. Крім того, на правому фланзі оборони традиційно грав ще один екс-гравець «Карпат» Юрій Габовда. Даушвілі й Габовда відіграли весь матч, Голодюк – 80 хвилин. Усі троє футболістів отримали в цій грі по поредженню, але принесли команді перемогу, яка ще дарує шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

«Кішварда» - «Ференцварош» - 0:1

Очолювані українським тренером Сергієм Ребровим лідери перемогли, але легкою їхню перемогу над одним із аутсайдерів не назвеш. Єдиний гол білорус Микола Сігневич провів на 48-й хвилині, а трохи простіше «Ференцварошу» стало після того, як червону картку у складі господарів на 60-й хвилині отримав український правий оборонець Павло Лук’янчук.

Загалом у цій грі на полі з’являлося відразу шестеро українців. За «Кішварду», крім Лук’янчука, з перших хвилин грали центральний оборонець Антон Кравченко і опорний хав Роман Карасюк. На 66-й хвилині на заміну вийшов Богдан Мельник. Кравченко відіграв весь матч, а Карасюк був замінений на 84-й хвилині.

Сергій Ребров традиційно довірив місце у складі обом своїм землякам – лівий вінґер Іван Петряк і опорний хав Ігор Харатін відіграли усі 90 хвилин.

МТК (Будапешт) – «Діошдьйор» - 2:1

Обоє українці МТК сьогодні не грали: воротар Артем Кичак був у резерві, а Євген Селін не потрапив до заявки. Натомість правий латераль гостей Сергій Шестаков відіграв усі 90 хвилин.

Турнірне становище

П’ятиматчева переможна серія «Ференцвароша» дозволила команді Сергія Реброва утримати лідерство. Найближчих переслідувачів з клубу «Віді» будапештці з 58-очковим доробком випереджають на вісім пунктів. «Мезоковешд-Жори» після сьогоднішньої перемоги має 35 очок і посідає високе шосте місце. Позаду МТК – 34 пункти.

Три команди з українцями боряться між собою за виживання. У зоні вильоту наразі знаходяться «Кішварда» (25 очок) і «Галадаш» (19). Над ними, маючи 27 пунктів, на рятівному десятому місці знаходиться «Діошдьйор».