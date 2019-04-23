«Велика гра, велика перемога»: гол українця наблизив клуб Реброва до чемпіонства (фото і відео)



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Ігор Харатін забив свій перший м'яч в угорському чемпіонаті Instagram Ігоря Харатіна

Ігор Харатін відзначився першим голом у складі будапештців

Будапештський футбольний клуб «Ференцварош», який очолює українький тренер Сергій Ребров, у кроці від чемпіонського титулу в Угорщині.

У рамках 29-го туру чемпіонату країни «Ференцварош» розгромив свого основного конкурента «Віді» з рахунком 4:1. Сергій Ребров традиційно довірив місце у складі двом українцям - опорному хаву Ігореві Харатіну і лівому вінґеру Іванові Петряку.

За рахунку 1:1 Харатін ударом головою на 58-й хвилині забив важливий для команди другий гол. «Ференцварош» переміг - 4:1.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Igor Kharatin (@igorkharatin) 22 Кві 2019 р. о 4:08 PDT

Додамо, що Ігор, який після недавньої травми виступає у спеціальній масці, відіграв весь матч, а Петряк був замінений на 82-й хвилині.

Після цієї гри «Ференцварош» збільшив перевагу над «Віді» до 11-ти очок і майже ґарантував собі титул.

«Велика гра, велика перемога», - підписав серію атмосферних світлин з матчу Харатін у власному Instagram.

Між тим, «Ференцварош» продовжує переговори з донецьким «Шахтарем» про викуп Петряка, який наразі виступає за будапештців на правах оренди. Клуби не можуть домовитися по суму викупу контракту.

«Шахтар» просить за Івана 2 мільйони євро, що є для «Ференцвароша» занадто великою сумою. Також відомо, що на Петряка претендує бельгійський «Брюґґе».

На рахунку Петряка в нинішньому сезоні 6 голів і 11 результативних передач в 34-х матчах за «Ференцварош» у всіх турнірах.