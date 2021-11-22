Українці виграли командний чемпіонат Європи з шахів

Команда випередила французів за додатковими показниками

Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи в Словенії. Про це повідомляє видання Tribuna.

Командний чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків у Словенії виграла збірна України у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Оніщука. Капітан команди – Олександр Сулипа, другий тренер – Мартін Кравцев.

Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, де збірна України зустрічалася з рейтинг-фаворитом збірною Росії. Українці виграли 2,5: 1,5.

Наступного дня збірна України зіграла внічию зі збірною Азербайджану-2:2.

У дев'ятому турі суперниками українців стали вірменські шахісти, Україна виграла 3:1.

Водночас французи взяли гору над азербайджанцями – 2,5:1,5. Але за додатковими показниками «золото» отримали українці. Бронзові медалі – у поляків.

Жіноча збірна України виграла у збірної Угорщини з рахунком 3:1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів, але залишилася четвертою в турнірній таблиці.

До слова, Ілля Нижник, гросмейстер з Вінниці, став переможцем міжнародного шахового турніру 15th Spice Cup 2021, який відбувся в американському Клейтоні. Українець набрав 7 очок з 9-ти можливих і одноосібно посів перше місце.