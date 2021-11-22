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    Українці виграли командний чемпіонат Європи з шахів

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    Збірна України з шахів виграла командний чемпіонат Європи - Українці виграли командний чемпіонат Європи з шахів
    Збірна України з шахів виграла командний чемпіонат Європи
    фото: Федерація шахів України

    Команда випередила французів за додатковими показниками

    Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи в Словенії. Про це повідомляє видання Tribuna.

    Командний чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків у Словенії виграла збірна України у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Оніщука. Капітан команди – Олександр Сулипа, другий тренер – Мартін Кравцев.

    Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, де збірна України зустрічалася з рейтинг-фаворитом збірною Росії. Українці виграли 2,5: 1,5.

    Наступного дня збірна України зіграла внічию зі збірною Азербайджану-2:2.

    У дев'ятому турі суперниками українців стали вірменські шахісти, Україна виграла 3:1.

    Водночас французи взяли гору над азербайджанцями – 2,5:1,5. Але за додатковими показниками «золото» отримали українці. Бронзові медалі – у поляків.

    Жіноча збірна України виграла у збірної Угорщини з рахунком 3:1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів, але залишилася четвертою в турнірній таблиці.

    До слова, Ілля Нижник, гросмейстер з Вінниці, став переможцем міжнародного шахового турніру 15th Spice Cup 2021, який відбувся в американському Клейтоні. Українець набрав 7 очок з 9-ти можливих і одноосібно посів перше місце.

    Теги: чемпіонат Європи Збірна України українці
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    Українці виграли командний чемпіонат Європи з шахів