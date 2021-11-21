«Слуга» Камельчук знову зробив провокативну заяву про Covid-19

Нардеп-антивакцинатор розповів, що вакцинація може погано вплинути на організм

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигаданою хворобою та виступав проти щеплень, зробив чергову провокативну заяву про імунізацію від Covid-19. Так, у інтерв’ю журналісту Василю Апасову він зауважив, що українці, погоджуючись на вакцинацію, ставляться до свого здоров'я недбало.

«Якщо так, зовсім трохи зі злістю, то так, рєбята, недбало. Тобто ви ніяк не дивитеся, якщо наосліп, неусвідомлено, як це може вплинути на ваше здоров'я. Я всім кажу: зробіть діагностику, аналізи, поспілкуйтеся з лікарем, які там компоненти (вакцини, – ред.), що можуть у вас викликати. Багато ж кажуть – було погано, була температура, боліла рука, слабкість була…», – сказав він.

За словами Камельчука, він нещодавно жартома запропонував колегам зареєструвати постанову, якою зобов'язати всіх робити ПЛР-тест для потрапляння в Раду. Зараз це повинні робити тільки невакциновані. У відповідь Апасов нагадав, що вакцина залишає шанси захворіти, проте щеплені люди переносять коронавірус набагато легше.

«Легше перенесе... не буду сперечатися. Не факт, абсолютно ніяк», – відповів йому нардеп.

Журналіст продовжив і розповів, що хворів на коронавірус і лежав з температурою 38. У відповідь депутат пожартував, що «це просто лінь».

Раніше Юрій Камельчук влаштував сварку у Верховній Раді із працівником Управління державної охорони. Парламентар вимагав у охоронця показати йому ПЛР-тест на ковід.

Як повідомлялося, нардеп Камельчук знехтував правилами протиепідемічної безпеки під час візиту у школу на Львівщині та спілкування із дітьми без маски.

Нагадаємо, нещодавно нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції.

Нагадаємо, раніше «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Раніше «слуга» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».