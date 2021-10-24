Український гросмейстер виграв Відкритий чемпіонат США

Ілля Нижник здобув перемогу в турнірі, в якому взяли участь 357 шахістів

Ілля Нижник, гросмейстер з Вінниці, став переможцем ювілейного 120-го Відкритого чемпіонату США. Українець набрав 7 очок з 9-ти можливих і одноосібно посів перше місце.

В турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 – гросмейстери.

Ілля Нижник відомий тим, що в три роки почав читати, а в чотири – грати в шахи. Звання міжнародного гросмейстера він отримав у 14 років і став, на той момент, наймолодшим активним майстром цієї категорії на планеті.

Це не перша його перемога на Відкритому чемпіонаті США. Головну нагороду він здобув тут, в Орландо, й 2019 року.