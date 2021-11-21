Американець Юрій Фединський об'їздив десяток країн, щоб популяризувати кобзарювання (фото)

Музикант відвідав 9 країн та зустрівся із 40 громадами

Музикант Юрій Фединський уже півтора місяці мандрує Європою та дає безкоштовні концерти для всіх охочих. Юрій – американець, що переселився на землю своїх предків, засновник Полтавського кобзарського цеху. Вже не вперше кобзарює в США та Європі. Проте цього разу в подорож Юрко поїхав сам. Прихопивши з десяток інструментів, виготовлених власноруч. Сьогодні екватор його поїздки: 9 відвіданих країн, 40 зустрічей із різними громадами.

«Скрізь дуже активна діаспора, гарно приймають. Та, мабуть, найкраще, найпозитивніше було в Португалії, – розповідає Юрій. – Мені приємно бути об’єднуючим фактором, щоб українці зібралися разом та мали національну експресію».

План автомандрівки. Фото з відкритих джерел

Юрій склав попередній план мандрівки – максимально стислий, щоб кожного дня нове місто могло почути старосвітську середньовічну музику, українські пісні та поспілкуватися про вже рідну для Фединського Україну. Він ніде не організовував концертів чи зустрічей. Достатньо було виставити цей план у мережі Інтернет – як люди самі влаштовували вечори, дискусії, квартирники та запрошували бандуриста.

«Кобзарювання – це культурна дипломатія. Приходять не лише українці, а багато місцевих із перекладачем на місцеву мову, і вони не менше зацікавлені кобзарством, культурою та історією, які я презентую», – розповідає Юрій.

Усі виступи безкоштовні. Люди жертвують кошти на бензин та пригощають вечерею – і Фединський рухається далі, щоб українська бандура лунала вже в новому Європейському містечку.

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