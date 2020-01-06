Українці вперше виступатимуть на Паралімпійських Іграх у змаганнях з тхеквондо



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Паралімпійська збірна України з паратхеквондо до змагань готова

Троє вітчизняних спортсменів отримали запрошення до Токіо 2020

2020 року на Паралімпіських Іграх в Токіо вперше будуть розіграні медалі у паратхеквондо. Днями стало відомо, що Україну на змаганнях представлять три спортсмени, які отримали перепустки до Токіо за місцями у світовому рейтингу, очки до якого здобували на міжнародних турнірах і змаганнях.

Офіційне запрошення взяти участь у Паралімпійських Іграх Токіо 2020 отримали Антон Швець (Ладижин, Вінницької області), Вікторія Марчук (Запоріжжя) та Юлія Липецька (Запоріжжя).

-Я вагався, потрібно чи ні оприлюднювати дану інформацію, аби не наврочити, але таку новину гріх тримати в собі. Багато років поспіль, а особливо 2019 рік ми важко, але плідно працювали, аби підняти на високий рівень українське паратхеквондо на міжнародній спортивній арені. І нам це вдалося.

Кажуть, напередодні Різдва трапляються дива і чудеса. Я дуже-дуже мріяв про це, і ось, третього січня ми отримали повідомлення, яке викликало в моєму серці бурю емоцій і навіть змусило тихенько поплакати в залі, аби ніхто не побачив. Але то були сльози радості і щастя, - поділився радістю старший тренер національної збірної команди України з паратхеквондо Сергій Брушніцький, - Кожен з нас йшов до цього багато років, а тепер це стало реальністю. Мене переповнюють почуття гордості за наших перших українських тхеквондистів-паралімпійців. Я дуже пишаюся вами. Тепер тільки вперед! Олімп чекає своїх героїв!