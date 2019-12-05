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    Скотч. Спорт

    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою

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    Сара Дамьянович - Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович

    Ця красуня займається модельним бізнесом та має понад 500 тисяч підписників в Instagram

    Сара Дамьянович - 21-річна сербська журналістка та тхеквондистка.

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    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
    Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою

    Окрім чарівної зовнішності, дівчина також має здобутки і на спортивній ниві. Зокрема, Сара є дворазовою чемпіонкою Балкан та бронзовим призер чемпіонату Європи з тхеквондо. 

    Також Дамьянович займається модельним бізнесом та має понад 500 тисяч підписників в Instagram.

    тхеквондо
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