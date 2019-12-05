Сара Дамьянович: пишногруда тхеквондистка з Сербії, яка зводить чоловік з розуму своєю вродою
Сара Дамьянович
Ця красуня займається модельним бізнесом та має понад 500 тисяч підписників в Instagram
Сара Дамьянович - 21-річна сербська журналістка та тхеквондистка.
Окрім чарівної зовнішності, дівчина також має здобутки і на спортивній ниві. Зокрема, Сара є дворазовою чемпіонкою Балкан та бронзовим призер чемпіонату Європи з тхеквондо.
Також Дамьянович займається модельним бізнесом та має понад 500 тисяч підписників в Instagram.