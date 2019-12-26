  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Названі імена найкращих тхеквондистів України 2019 року

    • Розсилка
    Ірина Ромолданова та Олег Нам із золотом Всесвітньої Універсіади - Названі імена найкращих тхеквондистів України 2019 року
    Ірина Ромолданова та Олег Нам із золотом Всесвітньої Універсіади

    Лідери сезону Денис Вороновський та Ірина Ромолданова є претендентами на участь в Олімпійських іграх 2020 року

    Федерація тхеквондо WT України підбила підсумки року що минає, і за традицією нагородила своїх найкращих спортсменів та тренерів. Так у чоловіків кращим спортсменом року визнано харків’янина Дениса Вороновського, який у 2019-му приніс України бронзові медалі чемпіонату Європи та Всесвітньої Універсіади.

    У жінок кращою спортсменкою стала киянка Ірина Ромолданова. 25-річна тхеквондистка в 2019-му порадувала бронзою чемпіонату Європи і золотом Всесвітньої Універсіади.

    Найкращим тренером року став наставник Ірини Ромолданової та старший тренер жіночої збірної України Олег Нам.

     .jpg_34

    Харкывський спортсмен мріє представити Україну на Олімпіаді в Токіо

    - Приємно, що в цього року були хороші результати, і їх помітили. Буду продовжувати тримати марку , - зазначив Денис Вороновський, - Попереду підготовка до кваліфікаційного турніру до Токіо-2020 року, в травні також чемпіонат Європи. Будемо намагатися готуватися в загальному плані, щоб бути універсальним. Підгадувати під суперника сенсу немає, тому що вони теж готуються, змінюють тактику, техніку. У підсумку з тим, з ким виходив раніше, можна вийти зараз і зовсім не впізнати спортсмена.

     Читайте також: Мілевський показав нічні розваги з п’яним Алієвим (відео)
    чемпіонат Європи Ірина Ромолданова тхеквондо Денис Вороновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ