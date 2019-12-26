Названі імена найкращих тхеквондистів України 2019 року



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Ірина Ромолданова та Олег Нам із золотом Всесвітньої Універсіади

Лідери сезону Денис Вороновський та Ірина Ромолданова є претендентами на участь в Олімпійських іграх 2020 року

Федерація тхеквондо WT України підбила підсумки року що минає, і за традицією нагородила своїх найкращих спортсменів та тренерів. Так у чоловіків кращим спортсменом року визнано харків’янина Дениса Вороновського, який у 2019-му приніс України бронзові медалі чемпіонату Європи та Всесвітньої Універсіади.

У жінок кращою спортсменкою стала киянка Ірина Ромолданова. 25-річна тхеквондистка в 2019-му порадувала бронзою чемпіонату Європи і золотом Всесвітньої Універсіади.

Найкращим тренером року став наставник Ірини Ромолданової та старший тренер жіночої збірної України Олег Нам.

Харкывський спортсмен мріє представити Україну на Олімпіаді в Токіо

- Приємно, що в цього року були хороші результати, і їх помітили. Буду продовжувати тримати марку , - зазначив Денис Вороновський, - Попереду підготовка до кваліфікаційного турніру до Токіо-2020 року, в травні також чемпіонат Європи. Будемо намагатися готуватися в загальному плані, щоб бути універсальним. Підгадувати під суперника сенсу немає, тому що вони теж готуються, змінюють тактику, техніку. У підсумку з тим, з ким виходив раніше, можна вийти зараз і зовсім не впізнати спортсмена.