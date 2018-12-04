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    Українці завоювали низку нагород чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу

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    За сумою трьох вправ - присіду, жиму та тяги, титул чемпіона Європи серед дорослих у ваговій категорії 93 кг завоював Анатолій Новописьменний - Українці завоювали низку нагород чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу
    За сумою трьох вправ - присіду, жиму та тяги, титул чемпіона Європи серед дорослих у ваговій категорії 93 кг завоював Анатолій Новописьменний
    Фото: dsmsu.gov.ua

    За підсумками турніру у різних вікових категоріях та видах програми українці вибороли 22 золоті, 23 срібні та 24 бронзові нагороди

    З 24 листопада по 2 грудня у м. Каунас (Литва) проходив чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.

    За підсумками турніру у різних вікових категоріях та видах програми українці вибороли 22 золоті, 23 срібні та 24 бронзові нагороди, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    За сумою трьох вправ - присіду, жиму та тяги, титул чемпіона Європи серед дорослих у ваговій категорії 93 кг завоював Анатолій Новописьменний.

    Чемпіонські титули серед спортсменів вікової категорії юніори здобули: Тетяна Щавінська (47 кг), Вікторія Друзяка (52 кг), Софія Рудь (63 кг) та Ростислав Жеребцов (59 кг).

    Чемпіонами за сумою трьох вправ в категорії юнаки стали: Крістіна Лєоненко (43 кг), Аліна Цікул (57 кг) та Антон Бірук (93 кг).

    чемпіонат Європи Збірна України
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