Українці завоювали низку нагород чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу



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За сумою трьох вправ - присіду, жиму та тяги, титул чемпіона Європи серед дорослих у ваговій категорії 93 кг завоював Анатолій Новописьменний Фото: dsmsu.gov.ua

За підсумками турніру у різних вікових категоріях та видах програми українці вибороли 22 золоті, 23 срібні та 24 бронзові нагороди

З 24 листопада по 2 грудня у м. Каунас (Литва) проходив чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.

За підсумками турніру у різних вікових категоріях та видах програми українці вибороли 22 золоті, 23 срібні та 24 бронзові нагороди, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

За сумою трьох вправ - присіду, жиму та тяги, титул чемпіона Європи серед дорослих у ваговій категорії 93 кг завоював Анатолій Новописьменний.

Чемпіонські титули серед спортсменів вікової категорії юніори здобули: Тетяна Щавінська (47 кг), Вікторія Друзяка (52 кг), Софія Рудь (63 кг) та Ростислав Жеребцов (59 кг).

Чемпіонами за сумою трьох вправ в категорії юнаки стали: Крістіна Лєоненко (43 кг), Аліна Цікул (57 кг) та Антон Бірук (93 кг).