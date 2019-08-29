Еліта розіграє медалі чемпіонату України з боксу у Маріуполі



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З Карпат - на Київщину. Після зборів у Тисовиці лідери українського боксу продовжують підготовку у Конча-Заспі ФБУ

Лідери дорослої категорії сперечатимуться за потрапляння до національної збірної

22 по 30 вересня у відбудеться Чемпіонат України з боксу серед чоловіків, нагороди головного старту сезону розіграють у Маріуполі. Змагання мають стратегічне значення – за їх результатами формуватимуть національну збірну України, яка боротиметься за Олімпійські ліцензії до Токіо-2020. На початку наступного року наша команда розпочне боротьбу за ліцензії на Олімпіаду в Токіо, спершу збірну України очікує Європейський кваліфікаційний турнір, а в травні – світовий.

Наполеглива робота - запорука успішного виступу на чемпіонаті України

-Після успішних для нашої команди Європейських ігор у Мінську тренерським складом Національної збірної України ми прийняли рішення дати відпочинок нашим боксерам аби хлопці сповна відновилися після важкої роботи. Після фактично місячної перерви ми провели збір у в горах у Тисовці, а тепер заїхали на Олімпійську тренувальну базу у Конча-Заспі. Тренувальний збір у Конча-Заспі проходитиме з 25 серпня по 14 вересня. Після чого усі боксери відправляться до Маріуполя, де наприкінці вересня відбудеться чемпіонат країни. Цьогорічна Національна першість дозволить в черговий раз переглянути наших хлопців та відібрати найкращих до збірної України. Саме тих боксерів, які представлятимуть нашу країну на Олімпійських кваліфікаційних стартах наступного року. Ми ставимо перед собою максимальні задачі і зробимо усе необхідне для здобуття якомога більшої кількості ліцензій на Олімпіаду в Токіо. Європейські ігри у Мінську показали, що ми рухаємось по правильному шляху, - зазначив головний тренер Національної збірної України Леонід Лоївський.