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    Оскар Де Ла Гойя порівняв Ломаченка з Кроуфордом і Альваресом

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    Оскар Де Ла Гойя зі своїм підопічним Саулем Альваресом - Оскар Де Ла Гойя порівняв Ломаченка з Кроуфордом і Альваресом
    Оскар Де Ла Гойя зі своїм підопічним Саулем Альваресом
    Boxrec

    Легенда минулого оцінив легенд сучасності

    Глава промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Гойя висловився про українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО). В інтерв'ю промоутер порівняв українця з знаменитим мексиканцем Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

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    «Я вважаю, що Кроуфорд і Ломаченко знаходяться біля рівня Альвареса. Але вони всі пов'язані. Подивіться на Кроуфорда. На мою думку, у нього є потенціал, щоб стати суперзіркою, адже він володіє навичками і талантом. Я впевнений, що він хоче битися з найкращими. Ломаченко теж топовий боєць. Я думаю, що він приголомшливий боксер. Мені здається, він може битися в першій напівсередній вазі, якщо захоче. І у нього все вийде»,- сказав Де Ла Гойя в інтерв'ю.

     Читайте також: Під вигуки «Лома!» та бурхливі оплески Василь Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні

    Джерело: boxingnews.com.ua

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