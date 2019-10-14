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    Відео нокауту, після якого американського бійця доправили в критичному стані в лікарню

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    Патріка Дея винесли з рингу на ношах - Відео нокауту, після якого американського бійця доправили в критичному стані в лікарню
    Патріка Дея винесли з рингу на ношах
    Boxingscene

    Патрік Дей виходив в андеркарді бою Олександра Усика

    27-річний американець, боєць першої середньої ваги (до 69,9 кг) Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) 12 жовтня в Чикаґо (США) на арені Wintrust в андеркарді дебютного бою в гевівейті українця Олександра Усика (17-0, 17 КО) програв нокаутом в 10-му раунді співвітчизнику Чарльзу Конвеллу (11-0, 8 КО), після чого в критичному стані був доставлений в госпіталь Northwestern Memorial.

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    Нокаут, яким програв Дей, справді виглядає моторошно.

    Наразі лікарі боряться за життя Патріка Дея.

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