Відео нокауту, після якого американського бійця доправили в критичному стані в лікарню



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Патріка Дея винесли з рингу на ношах Boxingscene

Патрік Дей виходив в андеркарді бою Олександра Усика

27-річний американець, боєць першої середньої ваги (до 69,9 кг) Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) 12 жовтня в Чикаґо (США) на арені Wintrust в андеркарді дебютного бою в гевівейті українця Олександра Усика (17-0, 17 КО) програв нокаутом в 10-му раунді співвітчизнику Чарльзу Конвеллу (11-0, 8 КО), після чого в критичному стані був доставлений в госпіталь Northwestern Memorial.

Нокаут, яким програв Дей, справді виглядає моторошно.

Наразі лікарі боряться за життя Патріка Дея.