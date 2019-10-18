Бетербієв напередодні бою не хоче згадувати, як нокаутував Гвоздика



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Олександр Гвоздик спробує реваншуватися перед Артуром Бетербієвим Фото з соцмереж

Росіянин не надає значення перемозі десятирічної давнини

Чемпіон світу за версією IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв із РФ вкотре підкреслив, що не надає значення факту перемоги над українцем Олександром Гвоздиком під час любительської кар'єри.

«Минуле залишається в минулому. Це сталося багато років тому. Зараз він інший боєць, з тих пір минуло десять років. Тепер це зовсім інша історія. Не можу виходити на бій і думати, що це трапиться знову лише через те, що я перемагав Гвоздика десять років тому», - наводить слова російського боксера BoxingScene.

На жаль, відео поєдинку Бетербієва і Гвоздика немає. 15 квітня 2009 року українець і росіянин зустрічалися в попередньому раунді турніру Ahmet Comert Memorial у Стамбулі (Туреччина). Бій завершився перемогою Бетербієва технічним нокаутом. Згодом росіянин виграв турнір.

Нагадаємо, рано вранці 19 жовтня за київським часом чемпіон світу за версією WBC Гвоздик і чемпіон IBF Бетербієв проведуть об'єднавчий поєдинок у Філадельфії (США).