Українець Ковтун не помітив конкурентів і завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики



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Ілля Ковтун (у центрі)

У командній першості українці посіли п'яте місце

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів.

У вправах на паралельних брусах українець отримав оцінку 14.000 балів (5.000 складність, 9.000 виконання) і став чемпіоном Європи у своїй віковій категорії.

Ковтун увійшов в заявку збірної України прямо перед змаганнями в Глазго, оскільки довгий час відновлювався після травм коліна.

Також в особистих фіналах на юніорському чемпіонаті Європи виступали Владислав Гриневич (п'яте місце на брусах 13.433) і Роман Ващенко (четверте місце на кільцях 13.633).

У командній першості українці посіли п'яте місце.

Зазначимо, що паралельно в Глазго проходить дорослий чемпіонат Європи, де 12 серпня в особистих фіналах виступлять Ігор Радівілов (опорний стрибок) та Петро Пахнюк (кільця і бруси).

Нагадаємо, жіноча збірна вперше за вісім років вийшла у фінал чемпіонату Європи, але зайняла там п'яте місце.

Джерело: xsport.ua