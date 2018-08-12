  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Ковтун не помітив конкурентів і завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

    • Розсилка
    Ілля Ковтун (у центрі) - Українець Ковтун не помітив конкурентів і завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
    Ілля Ковтун (у центрі)

    У командній першості українці посіли п'яте місце

    Український гімнаст Ілля Ковтун завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів.

    У вправах на паралельних брусах українець отримав оцінку 14.000 балів (5.000 складність, 9.000 виконання) і став чемпіоном Європи у своїй віковій категорії.

    Ковтун увійшов в заявку збірної України прямо перед змаганнями в Глазго, оскільки довгий час відновлювався після травм коліна.

    Також в особистих фіналах на юніорському чемпіонаті Європи виступали Владислав Гриневич (п'яте місце на брусах 13.433) і Роман Ващенко (четверте місце на кільцях 13.633).

    У командній першості українці посіли п'яте місце.

    Зазначимо, що паралельно в Глазго проходить дорослий чемпіонат Європи, де 12 серпня в особистих фіналах виступлять Ігор Радівілов (опорний стрибок) та Петро Пахнюк (кільця і бруси).

    Нагадаємо, жіноча збірна вперше за вісім років вийшла у фінал чемпіонату Європи, але зайняла там п'яте місце.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи спортивна гімнастика Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ