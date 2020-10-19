Українець Петряк забив дивовижної краси гол у чемпіонаті Угорщини (відео)



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Іван Петряк є одним із лідерів своєї команди Світлина - ФК «Фехервар»

Іван у цьому сезоні забиває втретє

Український футболіст Іван Петряк, який виступає за клуб «Фехервар», відзначився ефектним голом у матчі сьомого туру чемпіонату Угорщини.

«Фехервар» грав на виїзді з «Гонведом». Суперники відкрили рахунок на п’ятій хвилині – відзначився Норберт Балоґ. Проте гості перевернули хід гри з ніг на голову в середині другого тайму, коли з інтервалом у дві хвилини – на 65-й і 67-й – забили спершу Лоїк Неґо, а потім Петряк. Українець підхопив м’яч неподалік від лівого кута карного майданчика суперників і, скориставшись відсутністю опікунів, пробив метрів з 22-х на виконання у дальній верхній кут. Для Івана то третій м’яч у шести матчах поточного сезону.

Остаточний підсумок у матчі встановив малійський хавбек «Гонведа» Бубакар Траоре. Завдяки його м’ячу господарі не програли – 2:2.

Після семи турів «Фехервар» з 12-ма очками посідає друге місце, поступаючись одним пунктом лише колишньому клубові Петряка «Ференварошу», котрий очолює Сергій Ребров. «Гонвед» з сімома очками займає десяте, третє з кінця місце.