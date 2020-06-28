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    Ультрас угорського «Дебрецена» покарали футболістів за виліт у нижчий дивізіон безпосередньо на полі (відео)

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    Поліція захистила гравців від ультрас, а гравці захищали ультрас від поліції - Ультрас угорського «Дебрецена» покарали футболістів за виліт у нижчий дивізіон безпосередньо на полі (відео)
    Поліція захистила гравців від ультрас, а гравці захищали ультрас від поліції
    Фото - ФК «Дебрецен»

    У команді грає два українських футболісти

    В Угорщині завершився національний чемпіонат з футболу сезону-2019/2020.

    Оскільки чемпіон визначився достроково і ним 31-й раз в історії став керований українцем Сергієм Ребровим «Ференцварош» із Будапешта, головна інтрига заключного туру була прикута до боротьби за виживання в елітному дивізіоні.

    «Капошвар» з 14-ма очками відстав безнадійно, а ось ім’я другого невдахи залишалося під питанням до останньої миті. Причому волею календаря «Дебрецен» і «Пакш» у заключному, 33-му турі грали між собою. Господарів, які відставали на два очки, влаштовувала лише перемога.

    Плани дебреценців суттєво сплутав гол Норберта Коневеша уже на сьомій хвилині. Поступаючись 0:1, «Дебрецен» зміг відігратися лише в другій половині – на 74-й хвилині м’яч у власні ворота зрізав оборонець «Пакша» Норберт Шелпал. Але на тому й усе. Матч завершився 1:1 і це означало, що «Дебрецен» вибуває з елітного дивізіону. Це команда, яка є семиразовим чемпіоном країни, в останнє була на вершині в 2014-му, а торік посіла третє місце.

    Гнів фанатів зрозумілий. Після фінального свистка, коли футболісти команди-невдахи у розпачі попадали на газон, ультрас вибігли на поле і змусили гравців зняти футболки. З окремими виконавцями розмова була значно жорсткішою.

    То доки на полі не з’явилися спецпризначенці. З їх появою ультрас побігли на сектор. До честі гравців «Дебрецена», вони попри непросту розмову з фанатами, відразу почали за своїх прихильників перед правоохоронцями заступатися.

    Додамо, що в складі «Дебрецена» виступає два українських гравці – вихованці закарпатського футболу воротар Олександр Надь і півоборонець Юрій Габовда. Але вони матч із «Пакшем» дивилися з лави для запасних. Загалом у чемпіонаті Надь провів 17 поєдинків, стільки ж, як словак Томаш Косіцкі, який грав у воротах у заключному поєдинку. Габовда з’явився в команді у ході сезону і встиг провести шість матчів.

    Зауважимо, що друге слідом за «Ференцварошем» місце посів «Фехервар» зі ще одним українським футболістом Іваном Петряком у складі. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати Угорщина ультрас Сергій Ребров ФК Ференцварош Юрій Габовда ФК «Дебрецен» ФК «Фехервар» Олександр Надь ФК «Пакш» Норберт Коневеш Норберт Шелпал
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