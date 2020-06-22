Тренер Ребров дав пораду підопічному з Закарпаття, який думає, чи приймати громадянство Угорщини



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Ігор Харатін зробив вибір на користь України Фото - Fradi.hu

Ігор Харатін постав перед пікантним вибором

Сергій Ребров, український тренер угорського «Ференцвароша» розповів про свою розмову з гравцем команди Ігорем Харатіним, який народився на Закарпатті і наразі є українцем, що він йому порадив у питанні можливого прийняття громадянства Угорщини.

Річ у тім, що у Харатіна начебто є угорське коріння і його хотів бачити в складі збірної цієї країни наставник Марко Россі. Однак Харатін вважав за краще залишитися українцем.

«Я розмовляв з обома тренерами національних збірних, - сказав Ребров в коментарі «ПроФутболу». - Вони питали мою думку про Ігоря. Найперше в цій ситуації дуже важливо, щоб гравець вибирав серцем. Для того, щоб змінити громадянство, повинні бути дуже вагомі причини. У Ігоря вони були – угорське коріння.

Я йому сказав: якщо ти бачиш не тільки футбольне майбутнє з цією країною – тоді приймай рішення. Але все залежить від тебе. Я не схиляв його до будь-якої зі збірних. Я дійсно сказав, щоб він не робив цей крок тільки заради того, щоб отримати громадянство Угорщини».

Нагадаємо, що минулого тижня «Ференцварош» Реброва, Харатіна і ще одного українця Олександра Зубкова 31-й раз виграв титул чемпіона Угорщини.