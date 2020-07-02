Українець Ярмоленко на останніх хвилинах приніс «Вест Гему» перемогу над «Челсі» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За мить м'яч після удару Ярмоленка влетить у ворота Фото - Reuters

Цей м’яч є надважливим і для Андрія особисто, і для його команди

Українець Андрій Ярмоленко приніс «Вест Гем Юнайтед» перемогу в матчі над «Челсі» в лондонському дербі у рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Андрій вийшов на поле на 78-й хвилині, замінивши Джеррода Бовена. А через 11 хвилин, отримавши передачу від Майкла Антоніо, наш футболіст вийшов із Кепою Аррізабалаґою на побачення і приніс «молотобійцям» перемогу 3:2.

До Ярмоленка у складі «Вест Гема» забивали чех Томаш Соучек і сам Майкл Антоніо, а у «Челсі» двічі відзначився екс-футболіст «Шахтаря» бразилець Вілліан.

Для Андрія цей м’яч дуже важливий, адже після виходу англійського футболу з карантину Ярмоленко через травму провів на полі лише 10 хвилин у матчі проти «Вулвергемптона», який відбувся 20 червня.

Всього ж у поточному сезоні 30-річний українець у 17-ти матчах англійської Прем’єр-ліги відзначився чотири рази.

«Вест Гем» після цієї перемоги набрав 30 очок, вийшов на 16-те місце і зміг покинути небезпечну зону. «Челсі» веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Команда залишилася четвертою, але з 54-ма очками підпустила до себе на відстань двох пунктів «Манчестер Юнайтед».