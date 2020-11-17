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    Україні через нові коронавірусні випадки можуть зарахувати технічну поразку в матчі зі Швейцарією

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    Фактор Мораєша може згубити збірну України - Україні через нові коронавірусні випадки можуть зарахувати технічну поразку в матчі зі Швейцарією
    Фактор Мораєша може згубити збірну України
    Світлина - UA-Футбол

    Наразі щодо проведення нинішнього матчу тривають перемовини між УЄФА, УАФ та місцевою владою

    Матч Ліги націй Швейцарія – Україна, який був запланований на сьогодні, 17 листопада, на 21:45, найімовірніше, не відбудеться.

    Через нові випадки коронавірусу в складі української збірної місцева влада не готова дозволити проведення поєдинку, хоча УЄФА дозвіл дала.

    Українська асоціація футболу офіційної інформації поки не повідомляє. Джерела «Главкома» в УАФ сповіщають, що наразі тривають перемовини між українською стороною, місцевою владою і УЄФА. Ймновірність скасування поєдинку доволі висока.

    Зауважимо, що позитивними виявилися тести на коронавірус у Руслана Малиновського, Жуніора Мораєша та Сергія Кривцова. Футболісти «Шахтаря» інфікувалися за нетривалий проміжок часу вдруге.

    Матч може бути як перенесений, так і скасований з присудженням технічної поразки гостям.

    Україна і Швейцарія борються за збереження місця в Дивізіоні A Ліги націй. Команді Андрія Шевченка для виконання завдання вистачить і нічиєї, а господарям потрібна тільки перемога.

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    Теги: УЄФА Збірна України Ліга націй Жуніор Мораєш Руслан Малиновський Сергій Кривцов коронавірус Українська асоціація футболу
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