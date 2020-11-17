Україні через нові коронавірусні випадки можуть зарахувати технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Наразі щодо проведення нинішнього матчу тривають перемовини між УЄФА, УАФ та місцевою владою

Матч Ліги націй Швейцарія – Україна, який був запланований на сьогодні, 17 листопада, на 21:45, найімовірніше, не відбудеться.

Через нові випадки коронавірусу в складі української збірної місцева влада не готова дозволити проведення поєдинку, хоча УЄФА дозвіл дала.

Українська асоціація футболу офіційної інформації поки не повідомляє. Джерела «Главкома» в УАФ сповіщають, що наразі тривають перемовини між українською стороною, місцевою владою і УЄФА. Ймновірність скасування поєдинку доволі висока.

Зауважимо, що позитивними виявилися тести на коронавірус у Руслана Малиновського, Жуніора Мораєша та Сергія Кривцова. Футболісти «Шахтаря» інфікувалися за нетривалий проміжок часу вдруге.

Матч може бути як перенесений, так і скасований з присудженням технічної поразки гостям.

Україна і Швейцарія борються за збереження місця в Дивізіоні A Ліги націй. Команді Андрія Шевченка для виконання завдання вистачить і нічиєї, а господарям потрібна тільки перемога.

Читайте також: Футболіст Зінченко образився на вболівальників збірної України