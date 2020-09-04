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    Україна перемогла Швейцарію на старті Ліги націй (відео голів)

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    Олександр Зінченко присвятив переможний гол померлому лікареві збірної України Ашоту Худаєву - Україна перемогла Швейцарію на старті Ліги націй (відео голів)
    Олександр Зінченко присвятив переможний гол померлому лікареві збірної України Ашоту Худаєву
    Світлина - UEFA.com

    Переможний гол Олександр Зінченко присвятив померлому від наслідків коронавірусної інфекції лікареві збірної Ашоту Худаєву

    Збірна України з футболу розпочала виступ у Лізі націй-2020/2021 з перемоги над швейцарцями.

    Збірна України – збірна Швейцарії – 2:1

    Голи: 1:0 – Ярмоленко (14). 1:1 – Сеферовіч (41). 2:1 – Олександр Зінченко (68)

    Україна: П’ятов (к) – Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко – Тарас Степаненко, Руслан Малиновський – Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Коноплянка (Роман Яремчук, 54) – Жуніор Мораєш. Тренер – Андрій Шевченко

    Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Ельведі, Аканджі, Рікардо Родріґес, Цубер (Ренато Штеффен, 46) – Емболо, Джібріль Соу (Ебішер, 82), Ґраніт Джака (к), Рубен Варґас (Аєті, 74) – Сеферовіч. Тренер – Владімір Петковіч

    Судді: Андреас Екберґ – Мехмет Кулум, Стефан Галльберґ (усі – Швеція)

    Попередження: Тимчик (87) - Ельведі (59), Ренато Штеффен (83)

    3 вересня. Львів. «Арена Львів». Без глядачів

    Українці гостріше розпочали поєдинок і ледь не забили після того, як спершу Руслан Малиновський дальнім пострілом влучив у стійку, а Андрій Ярмоленко, зігравши на добиванні, не влучив у стулку.

    Проте невдовзі Україна рахунок відкрила. Малиновський гарною передачею на хід кинув у прорив правим краєм Тимчика, а Олександр, увійшовши до карної зони, пробив з гострого кута низом. Ян Зоммер м’яч відбив, але Тимчик, встигнувши на відскок, віддав на Ярмоленка. Андрій, знаходячись до воріт спиною, відкрив рахунок ударом п’ятою – 1:0.

    Через лічені хвилини Євген Коноплянка після передачі Олександра Зінченка пробив трохи невлучно. А потім українці поступово віддали перевагу і могли пропустити значно раніше, ніж на 41-й хвилині. Зрівняв рахунок дальнім ударом після помилки воротаря Андрія П’ятова Гаріс Сеферовіч – 1:1.

    Після поновлення гри швейцарці мали ідеальну нагоду для того, щоб вийти уперед, та Рубен Варґас після навісу Ренато Штеффена справа влучив ударом голови в стійку.

    В цьому епізоді нашій команді відверто пощастило. В підсумку, витримавши певний тиск на власні ворота, українці вирвали перемогу. Її господарям приніс блискучим ударом зліва у дальній верхній кут Олександр Зінченко, який вдарив метрів з 16-ти сходу на виконання після скидки від Богдана Михайличенка – 2:1. Цей гол його автор присвятив померлому в наслідок ускладнень від захворювання коронавірусом лікареві збірної України Ашоту Худаєву.

    У паралельному матчі нашої групи німці й іспанці розійшлися миром - 1:1

    Наступні матчі Ліги націй команди проведуть у неділю, 6 вересня. Українці зіграють на виїзді проти іспанців, а Швейцарія прийме Німеччину.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Ліга націй Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Руслан Малиновський Сергій Кривцов Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Микола Матвієнко Роман Яремчук Гаріс Сеферовіч Рікардо Родріґес Рубен Варґас Ґраніт Джака Антон Худаєв Ренато Штеффен Ян Зоммер Мануель Аканджі Ніко Ельведі Бріль Емболо Джібріль Соу Міхель Ебішер Альбіан Аєті Владімір Петковіч
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