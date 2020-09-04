Україна перемогла Швейцарію на старті Ліги націй (відео голів)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко присвятив переможний гол померлому лікареві збірної України Ашоту Худаєву Світлина - UEFA.com

Переможний гол Олександр Зінченко присвятив померлому від наслідків коронавірусної інфекції лікареві збірної Ашоту Худаєву

Збірна України з футболу розпочала виступ у Лізі націй-2020/2021 з перемоги над швейцарцями.

Збірна України – збірна Швейцарії – 2:1

Голи: 1:0 – Ярмоленко (14). 1:1 – Сеферовіч (41). 2:1 – Олександр Зінченко (68)

Україна: П’ятов (к) – Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко – Тарас Степаненко, Руслан Малиновський – Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Коноплянка (Роман Яремчук, 54) – Жуніор Мораєш. Тренер – Андрій Шевченко

Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Ельведі, Аканджі, Рікардо Родріґес, Цубер (Ренато Штеффен, 46) – Емболо, Джібріль Соу (Ебішер, 82), Ґраніт Джака (к), Рубен Варґас (Аєті, 74) – Сеферовіч. Тренер – Владімір Петковіч

Судді: Андреас Екберґ – Мехмет Кулум, Стефан Галльберґ (усі – Швеція)

Попередження: Тимчик (87) - Ельведі (59), Ренато Штеффен (83)

3 вересня. Львів. «Арена Львів». Без глядачів

Українці гостріше розпочали поєдинок і ледь не забили після того, як спершу Руслан Малиновський дальнім пострілом влучив у стійку, а Андрій Ярмоленко, зігравши на добиванні, не влучив у стулку.

Проте невдовзі Україна рахунок відкрила. Малиновський гарною передачею на хід кинув у прорив правим краєм Тимчика, а Олександр, увійшовши до карної зони, пробив з гострого кута низом. Ян Зоммер м’яч відбив, але Тимчик, встигнувши на відскок, віддав на Ярмоленка. Андрій, знаходячись до воріт спиною, відкрив рахунок ударом п’ятою – 1:0.

Через лічені хвилини Євген Коноплянка після передачі Олександра Зінченка пробив трохи невлучно. А потім українці поступово віддали перевагу і могли пропустити значно раніше, ніж на 41-й хвилині. Зрівняв рахунок дальнім ударом після помилки воротаря Андрія П’ятова Гаріс Сеферовіч – 1:1.

Після поновлення гри швейцарці мали ідеальну нагоду для того, щоб вийти уперед, та Рубен Варґас після навісу Ренато Штеффена справа влучив ударом голови в стійку.

В цьому епізоді нашій команді відверто пощастило. В підсумку, витримавши певний тиск на власні ворота, українці вирвали перемогу. Її господарям приніс блискучим ударом зліва у дальній верхній кут Олександр Зінченко, який вдарив метрів з 16-ти сходу на виконання після скидки від Богдана Михайличенка – 2:1. Цей гол його автор присвятив померлому в наслідок ускладнень від захворювання коронавірусом лікареві збірної України Ашоту Худаєву.

У паралельному матчі нашої групи німці й іспанці розійшлися миром - 1:1.

Наступні матчі Ліги націй команди проведуть у неділю, 6 вересня. Українці зіграють на виїзді проти іспанців, а Швейцарія прийме Німеччину.