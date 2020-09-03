Чотири футболісти не потрапили до заявки збірної України на гру зі Швейцарією



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Тренування збірної України Світлина - УАФ

Шевченко зробив свій вибір

Тренер національної команди України Андрій Шевченко визначився із заявкою на гру Ліги націй проти Швейцарії.

Із тих гравців, які зараз перебувають у таборі національної збірної, до заявки на сьогоднішню гру не потрапили захисники «Шахтаря» - Сергій Болбат і Валерій Бондар, а також півзахисники бельгійського «Генту» Роман Безус та Євген Макаренко з «Кортрейку».

Заявка збірної України на матч виглядає наступним чином:

Воротарі – Георгій Бущан, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Захисники – Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко

Півзахисники – Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Марлос,

Нападники – Жуніор Мораес, Роман Яремчук, Владислав Супряга.

Варто відзначити, що Харатін, Бущан, Супряга, Тимчик і Михайличенко можуть дебютувати у формі національної збірної України.

Джерело: УАФ