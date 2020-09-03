Чотири футболісти не потрапили до заявки збірної України на гру зі Швейцарією
Шевченко зробив свій вибір
Тренер національної команди України Андрій Шевченко визначився із заявкою на гру Ліги націй проти Швейцарії.
Із тих гравців, які зараз перебувають у таборі національної збірної, до заявки на сьогоднішню гру не потрапили захисники «Шахтаря» - Сергій Болбат і Валерій Бондар, а також півзахисники бельгійського «Генту» Роман Безус та Євген Макаренко з «Кортрейку».
Заявка збірної України на матч виглядає наступним чином:
Воротарі – Георгій Бущан, Андрій Пятов, Андрій Лунін
Захисники – Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко
Півзахисники – Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Марлос,
Нападники – Жуніор Мораес, Роман Яремчук, Владислав Супряга.
Варто відзначити, що Харатін, Бущан, Супряга, Тимчик і Михайличенко можуть дебютувати у формі національної збірної України.
Джерело: УАФ