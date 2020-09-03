  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чотири футболісти не потрапили до заявки збірної України на гру зі Швейцарією

    • Розсилка
    Тренування збірної України&nbsp; - Чотири футболісти не потрапили до заявки збірної України на гру зі Швейцарією
    Тренування збірної України 
    Світлина - УАФ

    Шевченко зробив свій вибір

    Тренер національної команди України Андрій Шевченко визначився із заявкою на гру Ліги націй проти Швейцарії.

    Із тих гравців, які зараз перебувають у таборі національної збірної, до заявки на сьогоднішню гру не потрапили захисники «Шахтаря» - Сергій Болбат і Валерій Бондар, а також півзахисники бельгійського «Генту» Роман Безус та Євген Макаренко з «Кортрейку».

    Заявка збірної України на матч виглядає наступним чином:

    Воротарі – Георгій Бущан, Андрій Пятов, Андрій Лунін

    Захисники – Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко

    Півзахисники – Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Марлос,

    Нападники – Жуніор Мораес, Роман Яремчук, Владислав Супряга.

    Варто відзначити, що Харатін, Бущан, Супряга, Тимчик і Михайличенко можуть дебютувати у формі національної збірної України.

    Читайте також: Шевченко пообіцяв надати шанс новачкам у стартовій грі Ліги націй.  

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Ліга націй Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Роман Безус Владислав Супряга Євген Макаренко Українська асоціація футболу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ