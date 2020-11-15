Футболіст Зінченко образився на вболівальників збірної України

Олександр шокований, що за підсумками матчу з Німеччини йому побажали смерті

Футболіст збірної України Олександр Зінченко на власній сторінці в Instagram відреагував на критику в свій бік через результативну помилку гравця та поразку від збірної Німеччини.

«Читаючи весь бруд, який вилився на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, вкотре переконався, який у нас народ і як вони вміють підтримувати.

На щастя чи на жаль, правила вже такі, що помилятися на ЧУЖІЙ половині поля вже не дозволено. За втрату м’яча на ЧУЖІЙ половині поля, повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті.

Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальникам, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас усіх з вами чекає фінал, будьте з командою», - написав гравець.

Обурливий пост Олександра Зінченка

Наступного ранку після матчу Зінченко зробив свій акаунт в Instagram закритим, тобто доступним лише для його підписників.