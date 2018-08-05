Українка Димченко виборола бронзу в академічному веслуванні на чемпіонаті Європи
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Наша спортсменка на 0,05 секунди відстала від срібної медалі
Українка Діана Димченко виграла свою дебютну медаль на чемпіонатах Європи.
У жіночій одиночці спортсменка вийшла в фінал безпосередньо, уникнувши втішних заїздів.
Димченко спокійно початку вирішальний заїзд, ставши четвертою на позначці в 500 м, але потім вийшла на другу позицію, і за 500 метрів до фінішу відрив від чемпіонки Європи 2016 австралійки Магдалени Лобніг становив 1,75 с.
Заключний відрізок дистанції вийшов напруженим.
Якщо золото вже точно було в руках чемпіонки світу-2017 швейцарки Жаннін Гмелін, то за срібло йшла запекла боротьба.
Австралійка зуміла відвоювати відставання і змусила суддів дивитися фотофініш.
В результаті, українка Димченко на 0,05 секунди відстала від срібної медалі, завоювавши свою першу нагороду континентальної першості в кар'єрі.
Ця медаль стала другою для українських веслувальників на змаганнях в Глазго, Шотландія.
Раніше парна четвірка стала срібним призером чемпіонату Європи.
Джерело: xsport.ua