Українка Димченко виборола бронзу в академічному веслуванні на чемпіонаті Європи



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Діана Димченко (праворуч)

Наша спортсменка на 0,05 секунди відстала від срібної медалі

Українка Діана Димченко виграла свою дебютну медаль на чемпіонатах Європи.

У жіночій одиночці спортсменка вийшла в фінал безпосередньо, уникнувши втішних заїздів.

Димченко спокійно початку вирішальний заїзд, ставши четвертою на позначці в 500 м, але потім вийшла на другу позицію, і за 500 метрів до фінішу відрив від чемпіонки Європи 2016 австралійки Магдалени Лобніг становив 1,75 с.

Заключний відрізок дистанції вийшов напруженим.

Якщо золото вже точно було в руках чемпіонки світу-2017 швейцарки Жаннін Гмелін, то за срібло йшла запекла боротьба.

Австралійка зуміла відвоювати відставання і змусила суддів дивитися фотофініш.

В результаті, українка Димченко на 0,05 секунди відстала від срібної медалі, завоювавши свою першу нагороду континентальної першості в кар'єрі.

Ця медаль стала другою для українських веслувальників на змаганнях в Глазго, Шотландія.

Раніше парна четвірка стала срібним призером чемпіонату Європи.

Джерело: xsport.ua