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    Українка дотиснула півфіналістку Australian Open і вийшла до фіналу турніру WTA

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    Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA - Українка дотиснула півфіналістку Australian Open і вийшла до фіналу турніру WTA
    Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA
    Фото з відкритих джерел

    Ангеліна Калініна вперше в кар’єрі побореться за трофей тенісної асоціації

    Українка Ангеліна Калініна стрімко увірвалася до топ-100 провідних тенісисток світу. Минулого тижня вона вперше в кар’єрі подолала рубіж, який визначає гравців основної сітки на турнірах «Великого шлема», а тепер в поточному рейтингу WTA піднялася вже на 81 позицію.

    Такий стрибок став можливим через перемогу на турнірі в Будапешті над 49 ракеткою світу Даніель Колінз. Американка в 2019 році була півфіналісткою Australian Open, але сьогодні змушена була поступитися.

    В першому сеті Калініна вела в рахунку 5:1, проте програла гейм і так занервувала, що за півгодини вже поступалася 5:6. Але змогла взяти себе в руки і вирвати перемогу на тай-брейку.

    В другому сеті все пішло вже за її сценарієм, і за рахунку 4:1 Колінз викликала лікаря і припинила боротьбу.

    У фіналі Калініна зустрінеться з першою сіяною на турнірі казашкою Юлією Путінцевою.

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    Теги: теніс Ангеліна Калініна
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    Українка дотиснула півфіналістку Australian Open і вийшла до фіналу турніру WTA