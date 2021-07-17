Українка дотиснула півфіналістку Australian Open і вийшла до фіналу турніру WTA

Ангеліна Калініна вперше в кар’єрі побореться за трофей тенісної асоціації

Українка Ангеліна Калініна стрімко увірвалася до топ-100 провідних тенісисток світу. Минулого тижня вона вперше в кар’єрі подолала рубіж, який визначає гравців основної сітки на турнірах «Великого шлема», а тепер в поточному рейтингу WTA піднялася вже на 81 позицію.

Такий стрибок став можливим через перемогу на турнірі в Будапешті над 49 ракеткою світу Даніель Колінз. Американка в 2019 році була півфіналісткою Australian Open, але сьогодні змушена була поступитися.

В першому сеті Калініна вела в рахунку 5:1, проте програла гейм і так занервувала, що за півгодини вже поступалася 5:6. Але змогла взяти себе в руки і вирвати перемогу на тай-брейку.

В другому сеті все пішло вже за її сценарієм, і за рахунку 4:1 Колінз викликала лікаря і припинила боротьбу.

У фіналі Калініна зустрінеться з першою сіяною на турнірі казашкою Юлією Путінцевою.