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    Українка виграла турнір ITF і вперше увійшла до топ-100 рейтингу WTA

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    Ангеліна Калініна (праворуч) виграла четвертий турнір у сезоні - Українка виграла турнір ITF і вперше увійшла до топ-100 рейтингу WTA
    Ангеліна Калініна (праворуч) виграла четвертий турнір у сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Ангеліна Калиніна піднялася одразу на 19 позицій

    Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла на четвертому турнірі ITF у сезоні. У французькому Контрексевілі вона у фіналі здолала угорку Далму Галф – 6:2, 6:2. Цей успіх дозволив їй піднятися на 95 місце в рейтингу WTA. Вона стала двадцятою українкою, яка увійгла до сотні найкращих тунісисток світу.

    Минулого тижня 24-річна українка перемогла на турнірі ITF W60 в Монпельє. Калініна записала в актив уже 14-й одиночний титул ITF в кар'єрі і четвертий в цьому році. У квітні вона виграла турнір ITF W25 в Португалії, а в травні стала чемпіонкою на турнірі ITF W60 в Хорватії. На турнірах з призовим фондом $100 000 Ангеліна раніше не перемагала.

    Еліна Світоліна опустилася на одне місце в рейтингу і стала шостою в світі. Даяна Ястремська опустилася на 44 місце, марта Костюк – 67-а.

    Раніше стало відомо, хто Україну представить на Олімпіаді.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Ангеліна Калініна
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    Українка виграла турнір ITF і вперше увійшла до топ-100 рейтингу WTA