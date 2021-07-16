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    Українка вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA

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    Ангеліна Калініна добралася до 86-ї сходинки рейтингу - Українка вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
    Ангеліна Калініна добралася до 86-ї сходинки рейтингу
    Фото з відкритих джерел

    Ангеліна Калініна в поточному світовому рейтингу піднялася на 86 сходинку

    Ангеліна Калініна прогресує шаленими темпами. Минулого тижня вона увірвалася до ТОП-100 світового рейтингу, а тепер, у Будапешті, вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA. Для цього їй довелося здолати господарку змагань Панну Удварді. Українці для перемоги вистачило двох сетів – 6:4, 6:4. В поточному рейтингу вона піднялася на 9 сходинок і тепер займає 86 місце.

    Інша українка, Катерина Козлова, у чвертьфіналі поступилася першій сіяній на турнірі казашці Юлії Путівцевій – 7:6, 0:6, 5:7. У вирішальному сеті Катерина вела в рахунку – 3:1, проте втримати перемогу не змогла.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Ангеліна Калініна
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    Українка вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA