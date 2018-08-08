Українка Гаврильчик серед лідерів на юніорському чемпіонаті Європи



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Тетяна Гаврильчик

Наша баскетболістка входить у топ-3 за підбираннями

Українка Тетяна Гаврильчик входить в топ-3 гравців юніорського чемпіонату Європи в дивізіоні В за підбираннями.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У чотирьох матчах вона зробила 47 підбирань.

На одне більше в Авак Сабіт Біор Кулер з Фінляндії та на чотири більше в білоруски Ксенії Малашки.

У командному заліку збірна України четверта серед усіх 24-х учасників за підбираннями.

Нагадаємо, 8 липня о 19:00 юніорська збірна України грає проти команди Люксембурга матч за вихід у чвертьфінал Євробаскета.