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    Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів

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    Каміла Грищенко - Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів
    Каміла Грищенко

    Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років

    У Румунії спортсменка з Краматорська Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.

    Про це повідомили в Департаменті сім'ї, молоді та спорту Донецької військово-цивільної обладміністрації.

    Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів у Румунії.

    З 31 липня по 5 серпня у місті Орадя (Румунія) відбувся 18-й чемпіонат Європи з швидких шахів та блискавичної гри.

    Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.

    Зазначено, що Грищенко - спортсменка Краматорського шахового клубу ім. О.В. Момота.

    Вона у Румунії стала чемпіонкою Європи у змаганнях зі швидких шахів, набравши 7 очок з 9-ти можливих.

    У змаганнях взяли участь юні шахісти з Румунії, Польщі, Естонії, Словаччини, України, Австрії та інших країн Європи.

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат Європи шахи
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