Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів



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Каміла Грищенко

Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років

У Румунії спортсменка з Краматорська Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.

Про це повідомили в Департаменті сім'ї, молоді та спорту Донецької військово-цивільної обладміністрації.

Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів у Румунії.

З 31 липня по 5 серпня у місті Орадя (Румунія) відбувся 18-й чемпіонат Європи з швидких шахів та блискавичної гри.

Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.

Зазначено, що Грищенко - спортсменка Краматорського шахового клубу ім. О.В. Момота.

Вона у Румунії стала чемпіонкою Європи у змаганнях зі швидких шахів, набравши 7 очок з 9-ти можливих.

У змаганнях взяли участь юні шахісти з Румунії, Польщі, Естонії, Словаччини, України, Австрії та інших країн Європи.

Джерело: Укрінформ