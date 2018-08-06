Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів
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Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років
У Румунії спортсменка з Краматорська Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.
Про це повідомили в Департаменті сім'ї, молоді та спорту Донецької військово-цивільної обладміністрації.
Каміла Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів у Румунії.
З 31 липня по 5 серпня у місті Орадя (Румунія) відбувся 18-й чемпіонат Європи з швидких шахів та блискавичної гри.
Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.
Зазначено, що Грищенко - спортсменка Краматорського шахового клубу ім. О.В. Момота.
Вона у Румунії стала чемпіонкою Європи у змаганнях зі швидких шахів, набравши 7 очок з 9-ти можливих.
У змаганнях взяли участь юні шахісти з Румунії, Польщі, Естонії, Словаччини, України, Австрії та інших країн Європи.
Джерело: Укрінформ