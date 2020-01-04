Українка Марта Костюк обіграла сьому сіяну на старті кваліфікації в Брісбені
Марта Костюк переграла тенісистку з помітно кращим рейтингом
Великий теніс України
17-річна киянка успішно розпочала 2020 рік
153-тя ракетка світу, 17-річна українка Марта Костюк успішно розпочала кваліфікацію на турнірі із серії Premier в австралійському Брісбені (покриття – хард, призовий фонд - $1 500 000).
У стартовому поєдинку киянка впоралася із сьомою сіяною, наразі 66-ю тенісисткою світу Бернардою Перою зі США – 7:6(6), 6:4.
Матч тривав рівно півтори години.
У другому колі кваліфікації Костюк зустрінеться з переможницею пари Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина, WTA №134) – Вікторія Томова (Болгарія, WTA №148).
О 9:45 свій перший матч кваліфікації в Брісбені має розпочати ще одна українка Катерина Завацька. Еліна Світоліна і Даяна Ястремська стартують в основній сітці. Вони вже отримали своїх перших суперниць.