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    Українка Марта Костюк обіграла сьому сіяну на старті кваліфікації в Брісбені

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    Марта Костюк переграла тенісистку з помітно кращим рейтингом - Українка Марта Костюк обіграла сьому сіяну на старті кваліфікації в Брісбені
    Марта Костюк переграла тенісистку з помітно кращим рейтингом
    Великий теніс України

    17-річна киянка успішно розпочала 2020 рік

    153-тя ракетка світу, 17-річна українка Марта Костюк успішно розпочала кваліфікацію на турнірі із серії Premier в австралійському Брісбені (покриття – хард, призовий фонд - $1 500 000).

    У стартовому поєдинку киянка впоралася із сьомою сіяною, наразі 66-ю тенісисткою світу Бернардою Перою зі США – 7:6(6), 6:4.

    Матч тривав рівно півтори години.

    У другому колі кваліфікації Костюк зустрінеться з переможницею пари Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина, WTA №134) – Вікторія Томова (Болгарія, WTA №148).

    О 9:45 свій перший матч кваліфікації в Брісбені має розпочати ще одна українка Катерина Завацька. Еліна Світоліна і Даяна Ястремська стартують в основній сітці. Вони вже отримали своїх перших суперниць.

     Читайте також: Українець Стаховський підтримав акцію австралійських тенісистів
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Катерина Завацька Бернарда Пера
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