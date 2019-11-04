Рейтинг WTA: зростання Світліної та рекорд Ястремської
Еліна Світоліна
Твіттер
Чотири українки ввійшли в топ-100 за підсумками року
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з восьмого на шосте місце в оновленому рейтинзі WTA.
Напередодні Світоліна не змогла захистити чемпіонський титул на Підсумковому турнірі WTA, поступившись вперше за шість особистих зустрічей австралійці Ешлі Барті.
У підсумку Барті очолює рейтинг. Другою йде Кароліна Плішкова з Чехії, третя – японка Наомі Осака.
Наша Даяна Ястремська завершує сезон з особистим рекордом – 22 місце.
Також у топ-100 ввійшли Леся Цуренко (70) та Катерина Козлова (89).