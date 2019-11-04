Рейтинг WTA: зростання Світліної та рекорд Ястремської



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Еліна Світоліна Твіттер

Чотири українки ввійшли в топ-100 за підсумками року

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з восьмого на шосте місце в оновленому рейтинзі WTA.

Напередодні Світоліна не змогла захистити чемпіонський титул на Підсумковому турнірі WTA, поступившись вперше за шість особистих зустрічей австралійці Ешлі Барті.

У підсумку Барті очолює рейтинг. Другою йде Кароліна Плішкова з Чехії, третя – японка Наомі Осака.

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Наша Даяна Ястремська завершує сезон з особистим рекордом – 22 місце.

Також у топ-100 ввійшли Леся Цуренко (70) та Катерина Козлова (89).