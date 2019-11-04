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    Рейтинг WTA: зростання Світліної та рекорд Ястремської

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    Еліна Світоліна - Рейтинг WTA: зростання Світліної та рекорд Ястремської
    Еліна Світоліна
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    Чотири українки ввійшли в топ-100 за підсумками року

    Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з восьмого на шосте місце в оновленому рейтинзі WTA.

    Напередодні Світоліна не змогла захистити чемпіонський титул на Підсумковому турнірі WTA, поступившись вперше за шість особистих зустрічей австралійці Ешлі Барті.

    У підсумку Барті очолює рейтинг. Другою йде Кароліна Плішкова з Чехії, третя – японка Наомі Осака.

     Читайте також: Світоліна не змогла захистити титул на Підсумковому турнірі WTA

    Наша Даяна Ястремська завершує сезон з особистим рекордом – 22 місце.

    Також у топ-100 ввійшли Леся Цуренко (70) та Катерина Козлова (89).

    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
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