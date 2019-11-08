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    Світоліна вперше виступить на турнірі в Мексиці

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    Еліна Світоліна ніколи не грала на землі ацтеків - Світоліна вперше виступить на турнірі в Мексиці
    Еліна Світоліна ніколи не грала на землі ацтеків
    WTA

    Еліна розширює змагальну географію

    Українська тенісистка Еліна Світоліна підтвердила свою участь на турнірі Abierto GNP Seguros, який відбудеться в Мексиці в період з 2 по 8 березня 2020 року. Призовий фонд становить 275 тисяч доларів.

    За свою кар'єру Світоліна ще жодного разу не виступала на турнірі в Мексиці. Крім того, свою участь у змаганнях підтвердила і білоруська тенісистка Вікторія Азаренко. Минулорічний турнір виграла іспанка Ґарбінє Муґуруса.

    Нагадаємо, що нещодавно Еліна Світоліна грала у фіналі Підсумкового турніру в китайському Шеньчжені. Там вона поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті з Австралії. 2019 рік українка завершить на шостому місці світового рейтингу.

    теніс Еліна Світоліна Ешлі Барті Вікторія Азаренко
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