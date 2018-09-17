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    Українка Ольховик увійшла у символічну збірну чемпіонату Європи

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    Ганна Ольховик (зліва). Фото взяте з сайту ФБУ - Українка Ольховик увійшла у символічну збірну чемпіонату Європи
    Ганна Ольховик (зліва). Фото взяте з сайту ФБУ

    Ольга принесла команді України бронзові нагороди

    Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзові медалі на чемпіонаті Європи у румунському Бухаресті.

    У вирішальному матчі за нагороди українські дівчата відіграли вісім очок відставання та вирвали перемогу в овертаймі завдяки дальньому влучанню Ганни Ольховик.

    За підсумками змагань українка ввійшла у символічну збірну чемпіонату Європи, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    До неї також ввійшли MVP Мінья Туре з Франції та її партнерка по збірній Анна-Марія Філіп.

    Чемпіонками у підсумку стали баскетболістки Франції, яким у запеклій боротьбі у півфіналі поступилися українки. У фіналі вони перемогли Нідерланди – 21:5.

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    У чоловіків Сербія у фіналі вирвала перемогу у Латвії – 19:18. У матчі за бронзові нагороди Словенія здолала росіян – 21:15.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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