Українка Ольховик увійшла у символічну збірну чемпіонату Європи



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Ганна Ольховик (зліва). Фото взяте з сайту ФБУ

Ольга принесла команді України бронзові нагороди

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзові медалі на чемпіонаті Європи у румунському Бухаресті.

У вирішальному матчі за нагороди українські дівчата відіграли вісім очок відставання та вирвали перемогу в овертаймі завдяки дальньому влучанню Ганни Ольховик.

За підсумками змагань українка ввійшла у символічну збірну чемпіонату Європи, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

До неї також ввійшли MVP Мінья Туре з Франції та її партнерка по збірній Анна-Марія Філіп.

Чемпіонками у підсумку стали баскетболістки Франції, яким у запеклій боротьбі у півфіналі поступилися українки. У фіналі вони перемогли Нідерланди – 21:5.

У чоловіків Сербія у фіналі вирвала перемогу у Латвії – 19:18. У матчі за бронзові нагороди Словенія здолала росіян – 21:15.