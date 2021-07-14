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    Українка перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги

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    Марина Бех-Романчук перестрибнула чемпіонку світу - Українка перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги
    Марина Бех-Романчук перестрибнула чемпіонку світу
    Фото: з відкритих джерел

    Марина Бех-Романчук уперше в сезоні виграла престижні змагання.

    Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в британському Гейтсхеді. Цей старт став останнім перед Олімпіадою. Примітно, що Марина стала єдиною представницею України.

    Бех-Романчук зуміла виграти боротьбу у чинної чемпіонки світу німкені Малайко Мігамбо та британки Жасмін Соєрс, які вже стрибали цього сезону за 6 метрів і 90 сантиметрів.

    Українка з першої до п'ятої спроби перебувала на другому місці. У фіналі Мігамбо стрибнула у вирішальому рауді 6,65 м, але Марина змогла перевершити її показник своїм стрибком – 6,67 м!

    Третьою, з результатом 6,46 м, стала іспанка Фатіма Діаме.

    «6,77 м – непоганий результат. Цього сезону у мене було більше змагань, вони послідовні, а тепер рухаємося до Токіо. Сподіваюся, мої стрибки у Токіо будуть кращими», – сказала після змагань Бех-Романчук.

    Олімпіада в Токіо стартує 23 липня.

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    Теги: Олімпіада Марина Бех-Романчук
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    Українка перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги