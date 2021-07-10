Українка Магучіх побила рекорд росіянки і замахнулася на світове досягнення

В секторі для стрибків у висоту Ярослава стала чемпіонкою молодіжної першості Європи

Одна з головних олімпійських надій України Ярослава Магучіх встановила рекорд чемпіонатів Європи серед молоді. Вона взяла планку на висоті два метри. Це на два сантиметри вище досягнення росіянки Світлани Лапіної, яке вона встановила 1999 року.

Магучіх приїхала на Євро у статусі головної претендентки на перемогу. Вона – лідерка світового сезону, яка стрибала 2.03 метра за тиждень до цього турніру.

Ярослав всі свої стрибки виконала з першої спроби. Уже в статусі переможниці турніру, вона стрибнула на 1.95 метра, потім замовила 2.00 метра і перелетіла планку, як на тренуванні.

2.00 м – новий рекорд чемпіонатів Європи U23.

«На Олімпіаді я хочу стрибнути на 2.05, 2.07, я хочу встановити світовий рекорд!» – сказала після змагань Магучіх.

Україна втретє поспіль виграла «золото» на Євро U23 з жіночих стрибків у висоту. Попередні два турніри виграла Юлія Левченко.

Україна завоювала друге «золото» на Євро-2021 U23. Перше чемпіонство здобув метальник молота Михайло Кохан.

Примітно, що обидва спортсмени зробили своєрідний хет-трик. Вони перемагали також на юнацьких і юніорських першостях континенту.

До збірної України на Олімпіаду не потрапили Дмитро Чумак і Олег Верняєв. Штангіста звинуватили за нібито спробу підкупу допінг-офіцера, а гімнаста відсторонили від змагань, але контректних звинувачень не пред’явили.