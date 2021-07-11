Українські олімпійці отримали реліквію від Зеленського

Після Олімпіади прапор буде повернено до храму в Костянтинівці

Президент вручив спортсменам прапор з автографами захисників Донбасу

Український прапор розміром 240х150 см з підписами військових, що захищали країну на Донбасі, вручив президент Володимир Зеленський спортсменам, які представлятимуть Україну на 32-х літніх Олімпійських іграх у Токіо. Про це у неділю, 11 липня, повідомила пресслужба українського президента.

«Це – прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами», – пояснив Зеленський.

Як повідомляється, з ініціативи українських військових і за підтримки головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака прапор спеціально передали Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо. Так захисники захотіли підтримати спортсменів і нагадати, що військові на фронті також мужньо і гідно протистоять супернику.

Зазначається, що цей прапор зберігався в Свято-Стрітенському храмі в Костянтинівці Донецької області.

Крім підписів військовослужбовців, які служили на Донбасі в різні роки, починаючи з 2014, на полотнищі прапора також написано гасло «Слава Україні!» і намальовані обриси карти країни в межах її міжнародно-визнаних кордонів.

Крім того, наголошується, що військові не будуть проти підписів українських олімпійських чемпіонів на цьому прапорі.

До слова, сьогодні у Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на честь дня створення військової частини встановили національний рекорд, розгорнувши Державний прапор України довжиною у 128 метрів.