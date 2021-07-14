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    Харків виставив свою кандидатуру на проведення Суперкубку УЄФА

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    Стадіон&nbsp;&laquo;Металіст&raquo; хоче прийняти найсильніші команди Європи - Харків виставив свою кандидатуру на проведення Суперкубку УЄФА
    Стадіон «Металіст» хоче прийняти найсильніші команди Європи
    Фото з відкритих джерел

    Стадіон «Металіст» побореться за право прийняти матч 2025 року

    Секретар харківської міськради Ігор Терехов виступив з ініціативою провести в місті матч за Суперкубок УЄФА. Відповідний лист він направив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку.

    Харків, за словами Ігоря Терехова, має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста та інше.

    «З часів Євро-2012 на стадіоні «Металіст» було проведено більше 20 матчів Ліги Європи і Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА. Без сумніву, Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня», – наводить слова Терехова преслужба міськради.

    Нагадаємо, на стадіоні «Металіст» часто грає збірна України. Координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 може стати президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський.

    Суперкубок УЄФА розігрують переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Ярославський ФК «Металіст»
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    Харків виставив свою кандидатуру на проведення Суперкубку УЄФА