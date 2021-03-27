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    Британський боксер Уайт пообіцяв знищити росіянина Повєткіна в ринзі

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    Уайт впевнений, що йому вдасться взяти реванш - Британський боксер Уайт пообіцяв знищити росіянина Повєткіна в ринзі
    Уайт впевнений, що йому вдасться взяти реванш
    Фото з відкритих джерел

    У ніч на 28 березня пройде бій за пояс тимчасового чемпіона за версією WBC

    Британець Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО). У бою розіграють пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у надважкій категорії.

    «Перенесення реваншу мене розлютили. Наступного разу я буду прагнути знищити Повєткіна. Я не маю наміру проводити додатковий час з цим хлопцем або в цьому бою. Я просто спробую знищити його, – сказав Уайт. – Подивимося, наскільки він здатний змінитися на даному етапі своєї кар'єри».

    Реванш Повєткін – Уайт пройде у ніч на 28 березня в Гібралтарі. Напередодні бійці зважувалися. Вага британця склала 112 кг, його суперника – 104 кг.

    Перший бій Повєткіна та Уайта в серпні минулого року завершився на користь першого нокаутом.

    Проти Повєткіна свого часу боксував Володимир Кличко. У жовтні 2013 року в Москві українець переконливо виграв, захистивши титули WBO, WBA та IBF.

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      Теги: реванш WBC
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