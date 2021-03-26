Жіноча тенісна асоціація скорегує підрахунок очок у рейтинг

WTA повернеться до звичної системи 2021 року

Жіноча тенісна асоціація внесе корективи в підрахунок очок, щоб поступово повернутися до традиційної 52-тижневої системі. На календар турнірів істотно вплинула пандемія. Зміни почнуть діяти 5 квітня після завершення турніру в Маямі.

Турніри 2019 року, які не проводилися в 2020 році, але заплановані на 2021 рік: очки, зароблені на турнірах в 2019 році і які не відбулися 2020-го, але заплановані на 2021 рік (наприклад, Маямі, Мадрид і Чарльстон), згорять по закінчення 104 тижнів;

Турніри 2019 року, які не проводилися в 2020 році, але поки не заплановані на 2021 рік: починаючи з 5 квітня очки, зароблені на цих турнірах, будуть згоряти під час турнірів, запланованих наступними;

Турніри 2020 року, які були перенесені на іншу дату:

– очки 2019 року згорять після закінчення 104 тижнів;

– очки 2020 року залишаться на 52 тижні, якщо вони будуть краще результату 2021 року або якщо тенісистка не братиме участь на турнірі в 2021 році;

– в разі участі на турнірі з очками 2020 року, вони згорять через 52 тижні і заміняться очками, заробленими в 2021 році;

– якщо турнір був перенесений в рамках чотирьох тижнів після звичайної дати проведення, очки, зароблені в 2019 році, згорять через 104 тижні. Якщо турнір відбудеться в 2021 році або через 52 тижні (дивлячись, що відбудеться раніше), очки 2020 року згорять, бо додадуться очки 2021 року.

Турніри 2020 року, які не будуть зіграні в 2021 році: переваги, досягнуті на таких турнірах згорять за 104 тижні;

Турніри 2021 роки (які відбулися і в 2020 році), що проводилися при поточній системі «Better of»: переваги, досягнуті в 2020 році, згорять через 104 тижні. Якщо турнір відбудеться в 2022 році або через 52 тижні (в залежності від того, що станеться раніше), згорять очки, зароблені в 2021 році, і додадуться очки 2022 року. До цих турнірів відносяться Australian Open, Дубай, Доха, Санкт-Петербург, Ліон, Гвадалахара і Монтеррей.