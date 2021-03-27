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    Стали відомі всі півфіналісти Української хокейної ліги

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    Херсонський клуб став останнім півфіналістом УХЛ - Стали відомі всі півфіналісти Української хокейної ліги
    Херсонський клуб став останнім півфіналістом УХЛ
    Фото УХЛ

    «Донбас» зіграє з «Дніпром», а «Кременчук» зустрінеться з «Соколом»

    Останнім учасником 1/2 фіналу Української хокейної ліги став херсонський «Дніпро». В третьому матчі чвертьфінальної серії команда Олега Тимченка здолала «Краматорськ».

    Вперше в чвертьфінальній серії між цими клубами рахунок закинутих шайб було відкрито в першому періоді – Каракулько відзначився у воротах Короваева на дев'ятій хвилині зустрічі. «Краматорськ» намагався відігратися, створив купу моментів, але не зміг прошити воротаря гостей Хомутова.

    У другому періоді «Краматорськ» не реалізував штрафний кидок. А в останній 20-хвилинці «щуки» успішно скористалися своїм шансом. Подвоїв перевагу – Швецов. Рахунок в серії став – 2:1.

    У півфіналі «Дніпру» доведеться зустрітися з переможцем регулярного чемпіонату «Донбасом». Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ Паріматч пройдуть у Дружківці 30 березня і 1 квітня.

    У другому півфіналі зіграють «Кременчук» і «Сокіл».

    Починаючи з півфіналу серії скрадатимуться до чотирьох перемог.

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      Теги: Українська хокейна ліга ХК «Краматорськ»
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