Стали відомі всі півфіналісти Української хокейної ліги

«Донбас» зіграє з «Дніпром», а «Кременчук» зустрінеться з «Соколом»

Останнім учасником 1/2 фіналу Української хокейної ліги став херсонський «Дніпро». В третьому матчі чвертьфінальної серії команда Олега Тимченка здолала «Краматорськ».

Вперше в чвертьфінальній серії між цими клубами рахунок закинутих шайб було відкрито в першому періоді – Каракулько відзначився у воротах Короваева на дев'ятій хвилині зустрічі. «Краматорськ» намагався відігратися, створив купу моментів, але не зміг прошити воротаря гостей Хомутова.

У другому періоді «Краматорськ» не реалізував штрафний кидок. А в останній 20-хвилинці «щуки» успішно скористалися своїм шансом. Подвоїв перевагу – Швецов. Рахунок в серії став – 2:1.

У півфіналі «Дніпру» доведеться зустрітися з переможцем регулярного чемпіонату «Донбасом». Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ Паріматч пройдуть у Дружківці 30 березня і 1 квітня.

У другому півфіналі зіграють «Кременчук» і «Сокіл».

Починаючи з півфіналу серії скрадатимуться до чотирьох перемог.