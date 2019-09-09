Українка Терлюга виграла Прем’єр-лігу з карате в Токіо



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Нещодавно Анжеліка Терлюга виграла срібло Європейських ігор Укрінформ

Анжеліка доводить високий клас

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею турніру серії Karate1 Premier League в Токіо. Всього у збірної України на цих змаганнях дві медалі – золото та бронза.

Нагороду найвищого ґатунку Україні принесла Анжеліка Терлюга (вагова категорія – до 55 кг), яка перемогла у фіналі Вен Цзю-Юн з Тайбея з рахунком 3:1.

Бронзову нагороду завоював львів'янин Станіслав Горуна (до 75 кг), який поступився в півфіналі Рафаелю Аґаєву з Азербайджану.

Нагадаємо, Терлюга і Горуна виграли медалі на Європейських іграх в Мінську. Горуна став чемпіоном, а Терлюга виборола срібло.