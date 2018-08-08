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    Українка Уварова стала чемпіонкою Європи з підводного спорту

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    Фото: Спортивний комітет України - Українка Уварова стала чемпіонкою Європи з підводного спорту
    Фото: Спортивний комітет України

    Загалом збірна України на континентальній першості здобула шість нагород

    В Стамбулі завершився чемпіонат Європи з підводного спорту серед юніорів, в якому взяли участь спортсмени з 11 країн.

    Загалом збірна України на континентальній першості здобула шість нагород: одне золото, два срібла та три бронзові медалі, інформує прес-служба Спортивного комітету України.

    Континентальну першість очолила Вікторія Уварова. Спортсменка здобула золото у дисципліні плавання в ластах на дистанції 50 метрів.

    Крім золота в своєму арсеналі Єлизавета має ще індивідуальну бронзу на дистанції 100 м в дисципліні плавання з аквалангом.

    Дві срібні нагороди українки здобули в естафетах.

    Так, срібло в естафеті  4x100 метрів (плавання в ластах) належить команді у складі: Вікторіїя Уварова, Валентина Рєзнік, Вірсавія Березна та Єлизавета Вакарева. Друге срібло дівчата здобули на дистанції 4х200 метрів (плавання в ластах) у складі Валентина Рєзнік, Єлизавета Вакарева, Вірсавія Березна та Анастасія Ізюмова.

    Індивідуальний бронзовий здобуток має також Єлизавета Вакарева на дистанції 200 м плавання в ластах.

    У змішаній естафеті 4х100 плавання в біластах команда наших співвітчизників, до якої увійшли Максим Цвеліх, Єлизавета Вакарева, Вірсавія Березна та Владислав Желятдінов фінішувала третьою.

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України
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