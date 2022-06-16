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    Новини

    Вдвічі молодша за інших учасників. Українка виграла турнір із шахів у Німеччині

    Шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість - Вдвічі молодша за інших учасників. Українка виграла турнір із шахів у Німеччині
    Шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість
    Фото: Вінницька міська адміністрація

    Турнір відбувся у німецькому місті Бад-Кенігсгофен

    Вінницька шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років. Про це повідомила пресслужба Вінницької міської ради.

    Турнір відбувся у німецькому місті Бад-Кенігсгофен. Варто зауважити, що юна шахістка була вдвічі молодшою за своїх суперників, але все одно завоювала першість.

    «Попри те, що серед гравців вікової категорії Софія була майже вдвічі молодшою, вона отримала перемогу у турнірі. У шаховому спорті Софія вже два роки, займається разом зі своєю сестричкою Надією. Нині вони перебувають в Німеччині з мамою, туди евакуювались через війну. Спортсменки навіть на відстані продовжують відвідувати заняття онлайн і вивчати «королівську гру», – розповідає тренер із шахів Михайло Шафір.

    Зараз дівчата вивчають німецьку мову і беруть участь у місцевих турнірах і змаганнях.

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    Вдвічі молодша за інших учасників. Українка виграла турнір із шахів у Німеччині
    Вдвічі молодша за інших учасників. Українка виграла турнір із шахів у Німеччині

    Нагадаємо, ФІДЕ покарала гросмейстера Карякіна за підтримку війни Путіна. Карякіна визнано винним у порушенні Етичного кодексу ФІДЕ та заборонено протягом шести місяців брати участь у будь-яких шахових змаганнях.

    У перші дні війни Росії проти України гросмейстер Сергій Карякін опублікував в Instagram листа-звернення до Володимира Путіна. У ньому шахіст повністю виправдовує рішення Путіна напасти на Україну і побажав йому «швидкого виконання всіх поставлених завдань російською армією».

    Ще раніше Карякін підтримав анексію Росією Криму та відмовився від українського громадянства на користь РФ.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна шахи Україна окупація #stoprussia
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    Вдвічі молодша за інших учасників. Українка виграла турнір із шахів у Німеччині