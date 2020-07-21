Українська шахістка Ушеніна перемогла у фіналі росіянку і виграла Ґран-прі ФІДЕ



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Ганна Ушеніна заробила за перемогу $6,5 тисяч Світлина - Вікіпедія

Ганна давно не мала схожих успіхів

Екс-чемпіонка світу, українка Ганна Ушеніна перемогла на Ґран-прі ФІДЕ зі швидких шахів.

У фіналі наша шахістка обіграла росіянку Алєксандру Костенюк - 14,5:13,5.

Ґран-прі ФІДЕ зі швидких шахів складався з чотирьох етапів. Лідери турнірної таблиці після всіх етапів зустрілися в суперфіналі.

Ушеніна за перемогу на турнірі здобула 6,5 тисяч доларів. Костенюк заробила 3,5 тисяч доларів.

34-річна харків'янка Ганна Ушеніна – олімпійська чемпіонка-2006 і п'ятиразова призерка шахових Олімпіад у команді, дворазова чемпіонка Європи в особистому заліку (2007, 2011).

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