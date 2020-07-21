  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська шахістка Ушеніна перемогла у фіналі росіянку і виграла Ґран-прі ФІДЕ

    • Розсилка
    Ганна Ушеніна заробила за перемогу $6,5 тисяч - Українська шахістка Ушеніна перемогла у фіналі росіянку і виграла Ґран-прі ФІДЕ
    Ганна Ушеніна заробила за перемогу $6,5 тисяч
    Світлина - Вікіпедія

    Ганна давно не мала схожих успіхів

    Екс-чемпіонка світу, українка Ганна Ушеніна перемогла на Ґран-прі ФІДЕ зі швидких шахів.

    У фіналі наша шахістка обіграла росіянку Алєксандру Костенюк - 14,5:13,5.

    Ґран-прі ФІДЕ зі швидких шахів складався з чотирьох етапів. Лідери турнірної таблиці після всіх етапів зустрілися в суперфіналі.

    Ушеніна за перемогу на турнірі здобула 6,5 тисяч доларів. Костенюк заробила 3,5 тисяч доларів.

    34-річна харків'янка Ганна Ушеніна – олімпійська чемпіонка-2006 і п'ятиразова призерка шахових Олімпіад у команді, дворазова чемпіонка Європи в особистому заліку (2007, 2011).

     Читайте також: Українка Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів
    шахи Ганна Ушеніна Алєксандра Костенюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ