Українка Ягупова претендує на звання найкращої баскетболістки Європи

Аліна виступає за турецький «Фенербахче» і вже ставала MVP Євроліги минулого року

Лідер збірної України, яка грає за один з найсильніших турецьких клубів «Фенербахче», претендує на звання MVP сезону в Євролізі. Відповідне голосування з визначення лауреатів стартувало на сайті. Уболівальники визначатимуть найкращу баскетболістку, два склади символічних збірних, тренера року, молодої баскетболістки року та гравчині захисного плану року.

Капітан збірної України Аліна Ягупова є серед претендентів на символічну збірну захисного плану та на MVP, повідомляю прес-служба Федерації баскетболу України. Підтримати нашу баскетболістку можна за цим посиланням.

Голосування триватиме до 12 квітня.

Матчі Фіналу чотирьох за участі «Фенербахче» Ягупової відбудуться 16-18 квітня.

Минулого сезону Аліна отримала найбільше голосів уболівальників в номінації MVP сезону та офіційний титул найкращої баскетболістки Євроліги року.