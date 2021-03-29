Українка Ягупова претендує на звання найкращої баскетболістки Європи
Аліна виступає за турецький «Фенербахче» і вже ставала MVP Євроліги минулого року
Лідер збірної України, яка грає за один з найсильніших турецьких клубів «Фенербахче», претендує на звання MVP сезону в Євролізі. Відповідне голосування з визначення лауреатів стартувало на сайті. Уболівальники визначатимуть найкращу баскетболістку, два склади символічних збірних, тренера року, молодої баскетболістки року та гравчині захисного плану року.
Капітан збірної України Аліна Ягупова є серед претендентів на символічну збірну захисного плану та на MVP, повідомляю прес-служба Федерації баскетболу України. Підтримати нашу баскетболістку можна за цим посиланням.
Голосування триватиме до 12 квітня.
Матчі Фіналу чотирьох за участі «Фенербахче» Ягупової відбудуться 16-18 квітня.
Минулого сезону Аліна отримала найбільше голосів уболівальників в номінації MVP сезону та офіційний титул найкращої баскетболістки Євроліги року.
Читайте також: