Українська асоціація футболу зобов’язала професійні клуби розвивати жіночий футбол



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Виконком Української асоціації футболу затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на 2020-2024 роки.

Згідно з цим планом, з сезону-2021/2022 не тільки клуби української Прем’єр-ліги, але й представники першої ліги зобов'язані мати жіночу команду.

Клуби УПЛ і першої ліги повинні зареєструвати на менше 20 футболісток до 16 років в сезоні-2020/2021, а також не менше 30 футболісток до 17 років в сезоні-2021/2022.

Представники УПЛ і першої ліги зобов'язані підписати договір з командою вищої / першої / другої ліги чемпіонату України серед жінок.

Ще один можливий варіант – наявність у структурі самого клубу жіночої команди вищої або першої ліги.

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