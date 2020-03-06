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    Українська асоціація футболу зобов’язала професійні клуби розвивати жіночий футбол

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    Тепер жіночий футбол в Україні має розквітнути - Українська асоціація футболу зобов’язала професійні клуби розвивати жіночий футбол
    Тепер жіночий футбол в Україні має розквітнути
    Факультет фізичного виховання

    Безпрецедентне рішення збільшує ризик скорочення кількості професійних клубів

    Виконком Української асоціації футболу затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на 2020-2024 роки.

    Згідно з цим планом, з сезону-2021/2022 не тільки клуби української Прем’єр-ліги, але й представники першої ліги зобов'язані мати жіночу команду.

    Клуби УПЛ і першої ліги повинні зареєструвати на менше 20 футболісток до 16 років в сезоні-2020/2021, а також не менше 30 футболісток до 17 років в сезоні-2021/2022.

    Представники УПЛ і першої ліги зобов'язані підписати договір з командою вищої / першої / другої ліги чемпіонату України серед жінок.

    Ще один можливий варіант – наявність у структурі самого клубу жіночої команди вищої або першої ліги.

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    ФФУ Прем’єр-ліга жіночий футбол
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