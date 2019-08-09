19-річна іспанська футболістка розбилася на смерть на мопеді
Альба Естебан обіцяла вирости в сильну майстриню
lavozdegalicia.es
Дівчину зачепив інший транспортний засіб
19-річна іспанська футболістка Альба Естебан пішла з життя в результаті травм, отриманих в ДТП, повідомляється в офіційному Twitter Королівської іспанської федерації футбольної федерації (RFEF).
«RFEF сумує про смерть молодої футболістки Альби Естебан, яка покинула нас в такому ранньому віці в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Мальорці. Ми висловлюємо наші співчуття рідним і близьким», - йдеться в заяві RFEF.
Інцидент стався 6 серпня. Естебан їхала на мопеді, і її зачепило інший транспортний засіб. В результаті зіткнення футболістка втратила керування. Через два дні дівчина померла в лікарні.
Нагадаємо, що 1 червня в результаті ДТП загинув колишній гравець збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс.