19-річна іспанська футболістка розбилася на смерть на мопеді



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Дівчину зачепив інший транспортний засіб

19-річна іспанська футболістка Альба Естебан пішла з життя в результаті травм, отриманих в ДТП, повідомляється в офіційному Twitter Королівської іспанської федерації футбольної федерації (RFEF).

«RFEF сумує про смерть молодої футболістки Альби Естебан, яка покинула нас в такому ранньому віці в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Мальорці. Ми висловлюємо наші співчуття рідним і близьким», - йдеться в заяві RFEF.

Інцидент стався 6 серпня. Естебан їхала на мопеді, і її зачепило інший транспортний засіб. В результаті зіткнення футболістка втратила керування. Через два дні дівчина померла в лікарні.

Нагадаємо, що 1 червня в результаті ДТП загинув колишній гравець збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс.